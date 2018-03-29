Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

(Görüntülü Haber) AK Parti İl Başkanı Yeni'den mitinge çağrı

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,() AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Nisan'da yapılacak mitinge çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Nisan'da...

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,() AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Nisan'da yapılacak mitinge çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Nisan'da Adana'da Serinevler Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Adana İl Kongresi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesinde salonun yanında bulunan alanda vatandaşlara mitingde sesleneceğini anlatan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları mitinge davet etti. 'MİLLETİN ADAMI GELİYOR' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milletin adamı' olarak nitelendirilendirildiğini kaydeden Yeni, şunları kaydetti Cumhurbaşkanımız ülkemizde bu nitelendirilmeye yakışan bir şahsiyet. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın sadece kongreye katılımı olarak planlamadık. Adanalılarla kongre salonunun yanında miting planlaması yaptık. Yaklaşık 60-65 bin kişinin alabileceği bir alan planladık. Bununla ilgili gerek mahallesinden sokağından imkanları olmaması, kendi özel araçlarının olmamaması veya ulaşımla ilgili sorun yaşayacağını düşünen ve diğer ilçelerde yaşayıp da Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmak isteyen kişileri biz miting alanına getirmeyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızı kongrenin yapılacağı salonun yanında yapılacak mitinge davet ediyoruz.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314