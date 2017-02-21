(Görüntülü Haber) Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok (2)

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP'nin grup toplantısına katılan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Çözüm, diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok. Demokratik bir geleceği hedefliyorsak birlikte barış için hep birlikte yüksek sesle bağıralım ve bunun mücadelesini verelim" dedi. HDP'nin bu haftaki grup toplantısına, OHAL kapsamında ihraç edilen akademisyenler ile kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Ahmet Türk katıldı. Toplantıda konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Dünya Ana Dil Günü dolayısıyla sözlerine Kürtçe başladı. AHMET TÜRK: ÇÖZÜM DİYALOG VE BARIŞTAN BAŞKA SEÇENEK YOK HDP'li Önder'in TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında, kürsüye davet ettiği Ahmet Türk, şöyle konuştu: "Genel Başkanlarımız bugün zindanlarda. Buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız zindanlarda. Biz bunları çok yaşadık. 80'lerde, 94'lerde yaşadık. Şiddet politikalarının özgürlük talebi olanları susturmadıklarını biliyoruz. Bugün uygulanan şiddet politikası ret ve inkar politikasının bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Sorunların her zaman demokratik zeminde çözüleceğine inandık. Belediye başkanlarımızın yeri halkın arasındadır. Halka hizmet etmekten geçer. Parlamentoya gönderilmiş vekillerimizin yeri Meclis'tir. Ancak biliyorsunuz ki bu coğrafyada Kürtler demokratik özgür gelecek için mücadele ediyor. Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşemez. Kürtleri potansiyel tehlike olarak gören bir zihniyet var. İşte bugün çektiğimiz acıların nedeni bu. Kürtler Ortadoğu'yu değiştirecek bir potansiyele sahiptir ve bu nedenle Kürtler bugün hedeftir. Barışın yolu demokratik zeminde diyalog oluşturarak tartışarak, demokratik geleceği hesaplayarak geleceğimizin ve bu bölgenin barışını sağlayabiliriz. Çözüm, diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok. Demokratik bir geleceği hedefliyorsak birlikte barış için hep birlikte yüksek sesle bağıralım ve bunun mücadelesini verelim" "BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDECEĞİM" Ahmet Türk, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bugün saat 15.00'te, Meclis'teki odasında görüşeceklerini söyleyen Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etmek istediğini dile getirdi. Ahmet Türk, "Bahçeli'yi arayacağız bir telefonla ya telefonda yada görüşerek teşekkür edeceğiz. O konuda sonuçta insani bir duygu ile bir çağrısı olmuştu. Bende teşekkür edeceğim. Onun düşüncesi farklı benim de farklı insan olarak ama bir çağrısı oldu. Bu da benim için önemlidir. Burada olup olmadığını bilmiyoruz. Özel kalemiyle bir görüşme yapacağız" dedi.