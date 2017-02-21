(Görüntülü Haber) Ahmet Türk, Deniz Baykal'ı ziyaret etti (3)

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - MARDİN Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Türk, "Bu ülkede artık ortaklaşmanın, sorunların çözmenin ötesinde başka bir yol yok. Umut ediyorum ki, vicdan sahibi olan herkes demokratik sürecin gelişmesi, barışçıl bir ortamın sağlanması için gerçekten çaba içinde olur" dedi. HDP'li Ahmet Türk ile CHP'li Deniz Baykal, bugün saat 15.00'te Meclis'te bir araya geldi. Baykal'a teşekkür eden Türk, "Bildiğiniz gibi gözaltına alındığımda dönemde Sayın Genel Başkan Mardin'e gelmişti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sahiplenmenin benim üzerimde büyük etkisi var. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, ister barışı isteyin isterseniz demokrasiyi savunun, siyasetçi olarak herkes bir risk altında. Bu nedenle bu ülkede artık ortaklaşmanın, sorunların çözmenin ötesinde başka bir yol yok. Umut ediyorum ki, vicdan sahibi olan herkes demokratik sürecin gelişmesi, barışçıl bir ortamın sağlanması için gerçekten çaba içinde olur. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, barıştan başka ortak yaşamaktan, ortak geleceği kurmaktan başka seçenek yok" diye konuştu. DENİZ BAYKAL: UMUT EDİYORUM ASIL SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKMIŞIZDIR Ahmet Türk'ü sağlıklı bir şekilde, özgürlüğünü kazanmış olarak TBMM'de görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Deniz Baykal, şunları söyledi: "Maalesef çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Umut ediyorum asıl sıkıntılı günleri geride bırakmışızdır. Geride yaşadığımız o gergin, kutuplaşmış siyasetin içinden geçerken, birbirimize karşı insani, beşeri görevlerimizi, sorumluluklarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı, arkadaşlıklarımızı ayakta tutmamız gerektiğini hep inandım. Hep beraber el ele verip, barış, huzur içinde yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Bunun mümkün olduğuna hep inandım,. Yaşananlar karşısında soğukkanlılığını koruyarak yıllar öncesinden tanıdığım Ahmet Türk kimliğinden bir şey kaybetmeyen biri olarak biliyorum. Anlayış göstermenin takdirini keşke tutuklamadan önce gösterselerdi. İnşallah böyle olayları bir daha yaşamayız. Barış içinde birlikte yaşamanın, ortaklaşa değerlerimiz olduğunu, millet olduğumuzu idrak ederiz" CHP'li Baykal, anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' oyu verecek olanların, terör yanlısı olarak gösterildiği yorumlarına ilişkin bir soruya ise "Bunlar yanlış işler. Ülkeyi cepheleştirerek, kutuplaştırarak makul tavır takınmayı terörle ilişkilendirmek ülkeye, demokrasiye hizmet değil, yanlış bir yaklaşım. Bu yaklaşımın içinde Sayın Cumhurbaşkanı ve başbakan girmişlerdi. Bunun yanlış olduğunu anlamış olduklarını umut ediyorum" diye yanıt verdi