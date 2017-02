(Görüntülü Haber) Ağbal: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla tek adam modeli getirmez (3)

BAKAN AĞBAL, OLAYLI MAÇI DEĞERLENDİRDİ Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Olaylı Gümüşhanespor-Ankaragücü maçını değerlendiren Bakan Ağbal şunları söyledi: “Beni zorla maça götürdüler. Normalde kolay kolay maça gitmem, futboldan da pek fazla anlamam. Tabi ki her maçın sonunda bir kazanan olacak. Ben isterim ki dostluk ve kardeşlik kazansın. Maç sürecince dostluğa ve kardeşliğe uygun düşmeyen birtakım olaylar oldu. Bu beni ziyadesiyle üzdü. Çünkü spor ve futbolun özünde normalde kardeşlik ve dostluk vardır. Bunu hiçbir şekilde farklı bir noktaya götürmemek lazım. Ben her iki kulüp oyuncularını da tebrik ediyorum.” 'TÜRKİYE ÖNÜ AÇIK OLAN BİR ÜLKE' Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin de konuşan Bakan Ağbal, “Her şeyin doğrusunu millet bilir. Her şeyin kararını millet verir. Bize düşen görev vatandaşlara anayasa değişikliğinin ne manaya geldiğini ve ülkeye ne katacağını anlatmaktır. İşin ekonomi tarafından bakıldığında bu sistem değişikliğinin Türkiye’ye çok şey katacağını söylemem gerekir. Türkiye önü açık olan bir ülke. Yatırım bakımından da bir cazibe merkezi. Bu süreç sonrası ortaya çıkacak olan tablo istikrara, uzlaşmaya, güçlü meclis, güçlü iktidar dengesine dayalı yep yeni bir sistem. İnşallah bu sistemle ülkede yatırımlar ve üretim artacaktır” dedi.