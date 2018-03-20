(Görüntülü Haber) Ağbaba: Sarayın 13 günlük masrafı, 14 şeker fabrikasının zararını karşılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının zarar ettiği için özelleştirileceği gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Şeker fabrikaları zarar ediyor, diyorlar. Külliyen yalan. Sarayın 13 günlük masrafı, bu 14 fabrikanın iddia ettikleri zararı karşılıyor. Sarayın uçağının bir kanadı, bu zararı karşılıyor" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyet, Konya'da özelleştirilmesi planlanan Ilgın Şeker Fabrikası'na gelerek burada basın açıklaması yaptı. Ağbaba, AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na atıfta bulunarak, şöyle konuştu: ''Çeşitli ittifaklar kuruluyor. Bunun ismine Ankara'da, Cumhur İttifakı deniliyor. Aslında o ittifakın adı korku ittifakı, o ittifakın ismi koltuk ittifakıdır. Ankara'dan birileri kendi gelecekleri için korku ittifakı kurarken, dün biz Erzincan'da, Elazığ'da, Tokat'ta, Erzurum'da bir ittifak kurduk. O ittifakta bütün siyasi partiler var. O ittifakın adı şeker ittifakıdır. O ittifakın adı vatan ittifakıdır. Buradan söylüyoruz. Vatanın, milletin çıkarı için, işçinin, çiftçinin çıkarı için her türlü ittifakta olacağımızı, her türlü ittifakta bulunmaktan büyük onur duyacağımızı buradan söylüyorum, dost düşman duysun." Şeker fabrikaları özelleştikten sonra en geç 1 yıl için şeker pancarı üretiminin yasaklanacağını ileri süren Ağbaba, "Ya senin ne alıp veremediğin var şeker üreticisiyle. Şeker pancarı üretiminiz yasaklanacak 5 yıl diyor ya yalan söylüyorlar. En geç 1 yıl içerisinde şeker pancarı üretimi yasaklanacak. Bu 14 şeker fabrikası kapanırsa sadece şeker fabrikaları kapanmayacak, tam tamına 1570 köyün kapısına kilit vurulacak. 1570 köyün çiftçisi ölecek, çiftçisi yok olacak, üreteci yok olacak ve üretim bitecek" dedi. 'BURADAN DAHA YERLİ, DAHA MİLLİ YER OLABİLİR Mİ?' Şeker fabrikalarının yerli ve milli olduğunu belirten Ağbaba, "Yerli ve milli diyorlar ya. Allah aşkına buradan daha yerli, daha milli bir yer olabilir mi? Millilik, yerlilik sadece senin Mercedesi'nle, Ekvador'a Güney Afrika'ya götürüp orada binmen değil ki. Zarar ediyor diyorlar, külliyen yalan. Sarayın 13 günlük masrafı, bu 14 fabrikanın iddia ettikleri zararı karşılıyor. Sarayın uçağının bir kanadı, bu zararı karşılıyor. Şeker vatandır, vatan satılamaz" ifadelerini kullandı.