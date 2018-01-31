(Görüntülü Haber) Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LJ 6071 plakalı otomobil ile 02 ETL 052 plakalı...
31 Ocak 2018 Çarşamba 22:03
ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LJ 6071 plakalı otomobil ile 02 ETL 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Hasan Tunç (19), Muhammed Burak Tunç (19), Emine Bilgin (69), Sakine Karakaş (56), Hüseyin Karakaş (56), Mehmet Bilgin (52) ve Oğuzhan Uncu (17) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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