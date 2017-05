(Görüntülü Haber) 3- Erdoğan: Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var

İhsan YALÇIN - İdris TİFTiKCİ/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız. Ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ensar Vakfı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği 38. Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan "Elbette çok sevindirici, ümit verici gelişmeler yaşandı. İmam hatiplere olan ilginin artması; tüm okullarda Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına çok güzel şeyler" dedi. Erdoğan, "Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum" dedi. Erdoğan, şunları söyledi: "Biliyorsunuz siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız. Ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Elbette çok sevindirici, ümit verici gelişmeler yaşandı. İmam Hatiplere olan ilginin artması; tüm okullarda Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına çok güzel şeyler. Bununla birlikte ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden, tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum." "15 TEMMUZ GECESİ TARİHİ BİR DERS ALDILAR" Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, "Bayrak yarışında döbeti yakında sizler devralacaksınız. Doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, hakla batılın mücadelesinde safını belirlemek her bir gencimizin kendi elindedir. Bizden önceki nesiller tek parti CHP'sinin zulmüne göğüslerini germişlerdi. Ardından 1960 darbesi üzerinden bir silindir gibi geçti. 1970'li yılların alacakaranlık kuşağından pekçok arkadaşımızı kaybettik. Biz 1980 darbesine maruz kalan neslin içindeydik. 28 Şubat döneminin zulmünü, o günleri bizzat yaşayanlardan dinlemişsinizdir. En son 15 Temmuz darbe girişimin hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar milletimize yaptıkları her kötülük yanlarına kar kaldı sananlar, 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar" ifadesini kullandı. "O GECE ORAYA GELENLER GEZİ PARKI'NIN GENÇLERİ DEĞİLDİ" Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, "15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. Geçmişteki o acı hatıraları bizzat yaşamadıkları halde darbe teşebbüsü anlaşılır anlaşılmaz takdire şayan bir sezgiyle gençlerimiz hemen harekete geçtiler. Tankların altından girip üstünden çıkmaktan, darbeci hainlerin üzerlerine gidip işgal ettikleri yerleri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saftaydılar. Birilerinin 'Artık yeni nesillerden millete ve ülkeye hayır gelmez' dediği gençler, o gece böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven; bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik, önem var." "YENİ KIZIL ELMAMIZ HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR" "Artık 2053 vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, gençlerimizin gerçekleştirebileceklerine inandığımız yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür. Hamdolsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e indi. Uyum yasalarıyla seçimle gelinen diğer görevler için de aynı düzenleme yapılacak. Partimizin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'na gençlerimizin temsilcilerini alarak bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Gençlerimizin de kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu güvene, bu itimada layık olacaklarına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.