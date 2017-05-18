(Görüntülü Haber) 3- CHP'li Öztürk Yılmaz: Türkiye bir yol bulup muhaliflerle Esad'ı barıştırması gerekir

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasını önererek "Türkiye bir yol bulup Suriye kontekstindeki gelişmeleri değerlendirip muhaliflerle Esad' ı barıştırması gerekir. İran ve Rusya' da bu tezde çok uzakta durmuyorlar. Suriye'nin çatıştığı, muhaliflerle Esad'ın çatıştığı bir ortamda Suriye'den bütünlük çıkmaz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk Yılmaz, Cenevre ve Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin Türkiye'de de yapılabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Suriye'nin en kritik dönemine girdiğini belirtmemiz gerekir. Suriye ya bölünüp parçalanacak yükü Türkiye üzerine yığılacak yada biz mevcudu değiştirip politikayı geçte olsa kötünün iyisi için çaba sarf edeceğiz. Muhaliflerin, Türkiye bir yol bulup Suriye kontekstindeki gelişmeleri değerlendirip muhaliflerle Esad' ı barıştırması gerekir. İran ve Rusya' da bu tezde çok uzakta durmuyorlar. Suriye'nin çatıştığı, muhaliflerle Esad'ın çatıştığı bir ortamda Suriye'den bütünlük çıkmaz. Suriye bölünüp gider ve bütün Suriye'nin yükü de Türkiye'nin üzerine kalır. Bizim önerimiz bu görüşmelerin gerekirse Türkiye'de yapılması, Türkiye'nin buna öncülük etmesi. Türkiye'nin bütün savaşan tarafları nasıl ki Astana'da oluyorsa toparlayıp kana açıp diplomasinin tüm inceliklerini kullanıp bir kanal açması. Bunu açtığımız zaman elimiz güçlenir. Açmadığımız zaman Cenevre'de de , Astana'da da zayıfız ve Suriye'de de yavaş yavaş bölünme kalıcılaşıyor ve bölünüyor. Hükümete açık çağrımız var: Bu konuyla ilgili görüşümüzü sorarlarsa detaylı bir şekilde kendilerine uygun her ortamda bu görüşlerimizi aktarmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu artık Türkiye meselesi halinde geldi. AKP'nin hatası Türkiye meselesine dönüştü Suriye'nin bütün yükü Türkiye üzerine kalır. Önerimiz bu görüşmelerin gerekirse Türkiye'de yapılması, Türkiye'nin buna öncülük etmesi." "HEM TÜRK KAMUOYU KANDIRILMIŞ HEM DE ABD KAMUOYUNA YALAN SÖYLENMİŞTİR" Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın ortak basın açıklamasında çeviri hatası yapıldığını kaydederek şöyle devam etti: "Böyle bir görüşmede cumhurbaşkanının elinde yazılı metin varken tercümanın başka bir şey söylemesi kabul edilebilir değil. Hem Türk kamuoyu kandırılmış hem de ABD kamuoyuna yalan söylenmiştir. Burada bir düzeltme yapılmadığı görülüyor. Düzeltme yanlış tercüme edildiyse o anda düzeltilmesi gerekirdi. İki çok farklı şeyden bahsediliyor. Biz bunu yadırgadığımızı, bunun kazara olmayacağına ilişkin bizdeki şüpheliyi iyice güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu kadar kritik bir konuda hatta ziyaretin asıl hedefi haline dönüştürülen konuda bir tercüme hatası diye geçiştirilmesini doğru değil. Bizim gördüğümüz böyle bir kritik konuda bu kadar cümle çarpıtılıyorsa ve bu resmi olarak düzeltilmiyorsa bundan ne anlamalıyız. Hazır bir metin varsa böyle kritik görüşmelerde tercümanın bundan haberi olması gerekir. Yoksa bunun düzeltilmesi bir dakika sürerdi."