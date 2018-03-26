(Görüntülü Haber)3-CHP'li Akın 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok
(Görüntülü Haber)3-CHP'li Akın 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok
(Görüntülü Haber)3-CHP'li Akın 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok
26 Mart 2018 Pazartesi 17:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.