(Görüntülü Haber) 3 ay süren Darbe Komisyonu'nda 142 saatte 51 kişi dinlendi (5)

Nursima KESKİN / ANKARA, () - DARBE Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyonun 3 ay süren çalışmaları kapsamında, 142 saat komisyon toplantısı yapıldığını, toplantılarda 51 kişinin dinlendiğini açıkladı. 15 Temmuz ve FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek, komisyonun 3 aylık çalışma süresinin tamamladığını açıkladı. Petek, komisyonda 51 kişinin dinlendiğini belirterek, "142 saat 22 dakika bu salonda yaptığımız komisyon toplantısı düzenlemişiz. Komisyonumuzdan dört siyasi partiden sunulan önerge sayısı yetmiştir. Bugüne kadar 67'sine cevap alınmış, cevabı alınamayan yazıların cevabı beklenmektedir. Eski cumhurbaşkanı ve başbakanlara ve ilgili kurumlara yazı ile soru gönderdik. İstanbul çalışma ziyaretlerimiz son derece yararlı oldu. Kulenin nasıl işgal edildiğini, hava alanının nasıl karartıldığını, kulenin bizzat kurtarılmasında rol alan tanıkları dinledik. Öncelikle cumhurbaşkanının havalandığı Dalaman Havalimanı'nı ziyaret ettik ve dört kişinin bilgisini başvurduk. Bu çalışmalarımız 3 aylık süreye sığdırarak süre uzatımına başvurmadan çalışmaların hızlanmasına karar verdik. Rapor taslağı yazım çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.