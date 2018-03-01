(Görüntülü Haber) 28 Şubat Darbesi Eyüpsultan’da konuşuldu

İSTANBUL, () - EYÜPSULTAN Belediyesi, 28 Şubat'ın 21’inci yıl dönümü dolayısıyla, "28 Şubat ve Darbeler Döneminin Sonu" paneli düzenledi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer alan Musahib Hayali Said Efendi Salonu’nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü gazeteci Ekrem Kızıltaş yaptı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, yazar Celal Tahir ve yazar Ahmet Mercan da panelde birer sunum gerçekleştirdi. Programda 28 Şubat'ın siyasi, tarihi ve hukuki boyutu tartışıldı. Vatandaşlar yakın geçmişte yaşanılan olayları büyük bir dikkatle dinlerken, program sonunda akıllarına takılan soruları konuşmacılara sorma fırsatı yakaladı. “BİNLERCE KIZIN EĞİTİM HAKKI ENGELLENDİ” Yaptığı sunumda 28 Şubat darbesinin hukuki boyutuna değinen Şeyma Döğücü, darbenin acı sonuçlarının olduğunu ifade etti. Darbenin ‘Postmodern darbe' diyerek yumuşatılmaması gerektiğini vurgulayan Döğücü, “İnsanların hayatlarına birebir dokundular, binlerce kızın eğitim hakkını engellediler. Temel insan haklarını ihlal ettiler, eğitim hakkından, ifade hürriyetinden, çalışma hakkından hiçbirinden faydalandırmamaya uğraştılar” diye konuştu. Yazar Celal Tahir 28 Şubat'a kadar gelen darbelerin tarihine değinen bir sunum gerçekleştirirken; Yazar Ahmet Mercan ise 28 Şubat ve 15 Temmuz tarihleri arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Panel sonunda 28 Şubat konulu serginin açılışı yapıldı. 28 Şubat sürecindeki gazete manşetlerinin ve fotoğraflarının sunulduğu sergi, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.