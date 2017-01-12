Nursima KESKİN / ANKARA, () - MECLİS'te yaşanan kavga sırasında, yerinden çıkan 250 kiloluk konuşma kürsüsü, tamir edilerek, tekrar montelendi. Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavga sırasında, yerinden çıkan Meclis kürsüsü tamir edildi. Dört işçinin taşıdığı yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kürsü, Genel Kurul salonundaki yerine monte edildi.
(Görüntülü Haber) 250 kiloluk kürsü tamir edildi, yerine montelendi
Nursima KESKİN / ANKARA, () - MECLİS'te yaşanan kavga sırasında, yerinden çıkan 250 kiloluk konuşma kürsüsü, tamir edilerek, tekrar montelendi. Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti'li...
12 Ocak 2017 Perşembe 13:15
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