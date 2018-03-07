(Görüntülü Haber)2-İbrahim Kalın'dan Pentagon Sözcüsünün yaptığı 'General Mazlum' açıklamasına yanıt Yönetim zafiyeti olduğu ortada
(Görüntülü Haber)2-İbrahim Kalın'dan Pentagon Sözcüsünün yaptığı 'General Mazlum' açıklamasına yanıt Yönetim zafiyeti olduğu ortada
(Görüntülü Haber)2-İbrahim Kalın'dan Pentagon Sözcüsünün yaptığı 'General Mazlum' açıklamasına yanıt Yönetim zafiyeti olduğu ortada
07 Mart 2018 Çarşamba 13:02
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