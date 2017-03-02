(Görüntülü Haber) 2- Çavuşoğlu : Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir

Aliye ULUSOY /ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkanı'nın açıklamalarının sorulmasının üzerine , "İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı birşey yoktur " ifadelerini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun , gazetecilerin "Barzani'nin gelişi ile birlikte bayrak krizi patlak verdi. Özellikle referandum ortağı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli'nin son açıklamaları da çok sertti. O sözde bayrak asılmışsa Türk Bayrağı inmiştir dedi. Biz mi Barzani mi tercih ediliyor şeklinde ? " sorusuna yanıtı şöyle: " Herkesin görüşlerine bizim saygımız var. Ama diplomasi de kurallar vardır. Kendi Anayasası çerçevesinde bir fedaral yapı kurulduysa ki şu anda özellikle PKK'ya karşı bizim en önemli Irak'taki müttefikimiz şu anda ki yönetimdir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte PKK'ya yönelikte bizim önemli birlikte ortak adımlarımız operasyonlarımız da olacak. Irak Anayasa'sı çerçevesinde kurulmuş ve Irak Bayrağı ile beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak konulmuştur. Daha geçen gün Münih'te Sayın Başbakanımız görüşürken de masada üçlü bayrak vardı. Türk Bayrağı, Irak Bayrağı ve Bölgesel Yönetimin Bayrağı Tataristan Cumhurbaşkanı'da geldiği zaman Türkiye'ye yine Rusya Bayrağı ile beraber Tataristan Bayrağı'nıda dikiyoruz. Bazılarını sevebiliriz sevmeyebiliriz ayrı bir şey ama diplomaside protokol kurallarının işlemesi başka bir şeydir. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrımcılık yoktur. İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı bir şey de yoktur."