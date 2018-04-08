(Görüntülü Haber)2- Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yunanistan ile takas söz konusu değil

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerin, Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü teröristlerle takası söz konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ'cü, darbeci teröristleri ister iade etmesinler. O konu ayrıdır, bu konu ayrıdır” dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat’ta 'kalkınma' ve 'istihdam' konulu nilgilendirme toplantısına katıldı. Bozdağ, toplantı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarını eleştiren Bozdağ, “Kim Türkiye'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor, halkın nezdinde puan topluyor. Öyle anlaşılıyor. Onun için de sürekli Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz. 'Türkiye, hiçbir ülkenin toprağında gözü olan bir ülke değildir. Hem karada hem denizde hiç kimsenin hakkına el uzatma niyeti taşımamaktadır; ama Türkiye kimseye de havada, denizde, karada kendi devletinin, milletinin hukukunu çiğnetmez, el uzattırmaz'. Biz bunu defalarca ispatladık. Tarih bunun şahitliği ile doludur. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını tekrar tekrar test etmenin kimseye bir faydası yoktur hele de Yunanistan'a hiçbir faydası yoktur” diye konuştu. ‘YUNANİSTAN HUKUKA BAĞLILIĞININ GEREĞİNİ YAPSIN’ Darbe girişimi sonrası bazı FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçtığını belirten Bozdağ, şunları söyledi: “Yunanistan Başbakanı ile özel görüşmelerde ‘Bunların kısa sürede Türkiye'ye iade edileceğini’ söyledi; ama iade edilmediler. Sonra da 'Bizde hukuk var, yargı var' dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye'ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler. Şimdi Türkiye'de Yunanistan hükümetine darbe yapan, darbeci askerler Türkiye'de olmuş olsa biz bunları Yunanistan'a bizim ülkemizde yargı bağımsız deyip, bunlara karşı herhangi bir adım atmamış olsak Yunanistan ve Yunanistan halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. Yunanistan önce hukuka bağlılığının gereğini yapmalı Türkiye ile Yunanistan arasında olan ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun davranmalı ve Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunmuş FETÖ'cü teröristleri Türkiye'ye iade etmelidir. Esas hukuku çiğneyen, esas bunları Türkiye'ye karşı koz olarak kullanan Yunanistan'dır." 'TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİL' Türkiye'de tutuklu olan Yunan askerleriyle ilgili Bozdağ, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerle Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü teröristlerle takası söz konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ'cü, darbeci teröristleri ister iade etmesinler; o konu ayrıdır, bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir, yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerleri yargılaması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de bu kararın gereği hükümetimiz tarafından elbette yerine getirilir; ama Yunanistan da şunu derlerse 'Türk hükümeti Türkiye FETÖ'cü teröristleri iade etmek kaydıyla bu askerleri koz olarak kullanıyor' derlerse 'Yalan söylüyorlar' derim buradan, çok net bir şekilde. Türkiye böyle bir söz hiçbir zaman söylememiştir, söylemesi de söz konusu değildir. Böyle bir değerlendirme bir kanaatimiz kesinlikle yoktur. Bu ikisi ayrı şeydir. Yunanistan ile tutuklu askerlerle FETÖ'cülerin takası söz konusu değildir. Hiçbir zaman da gündemimiz de olmamıştır" diye konuştu. ‘KILIÇDAROĞLU SON VİTES YOLA DEVAM EDİYOR’ Tazminat davaları konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt veren Bozdağ, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun Meclis Genel Kurulu ve Grup Genel Kurulu'nda, kürsüde söyledikleri, bizim Anayasa'mıza göre suç olsa dahi suç kabul edilemediği için soruşturma ve kovuşturma kapsamı dışında tutulmaktadır. Kılıçdaroğlu’da Anayasa’nın hükmünü bildiği için hakaretlerinin büyük kısmını Meclis kürsüsünde yapıyor. Dışarıda yaptıklarıyla ilgili zaten soruşturmalar var. Tazminat davaları neden açılıyor, ‘Sen hakaret ettin, iftira ettin’ diye açılıyor. Daha doğru bir Türkçe ile ‘Sen hakaretçisin, sen küfürbazsın, sen yalancısın, iftiracısın’ diye açılıyor. ‘O zaman iftiracı olmayan, yalancı olmayan gidip mahkemeye delillerim budur’ diye itiraz etmesi lazım. Buna bir engel yok; ama maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı duble yollar da kaldırmaz, otoban yollar da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz.” ‘ŞEKER FABRİKALARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK’ Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, devletin yararına olduğunu savunan Bozdağ, “Özelleştirme, milletimizin de devletimizin de pancar üreticimizin de fabrikada çalışan işçilerimizin de yararınadır. Şu anda işçilerin herhangi birisinin kaybı yok. Tamamı 4/B kapsamında kamuya geçiriliyorlar. Devlet garantisinde işlerine devam edecekler. Fabrikalar çalışmaya 5 yıl süreyle devam edecek. Ondan sonra da çalışacaklarını düşünüyoruz; çünkü ortaya konan rakamları gördüğünüz de bu fabrikaların çalışacağı çok aşikardır. Çalışma garantisi var. Kotaların azaltılması söz konusu değil. Kotayı 2 yıl kullanmayan bir fabrikanın kotası iptal edilecek, Hazine’ye geçecek ve o kota yine başka fabrikalara verilecektir. Yozgat’taki çiftçilerimiz diğer İllerimizdeki pancar üreticilerimiz, bugün ne kadar pancar üretimi yapıyorsa yarın da o kadar ekmeye, üretmeye devam edecek" diye konuştu. 'KAMUOYUNU ALDATMAYA DÖNÜK YALANDAN İBARET' Pancar üretim alanlarında daralma olmayacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle devam etti: "Biz nişasta bazlı şekerin kotasını yüzde 10’dan, yüzde 5’e çeken adımı attık. Hani nişasta bazlı şeker üreticilerini kolluyordu. Çiftçiyi kollamıyordu. Bu, tamamen kamuoyunu aldatmaya, insanlarımızı hükümetimizin aleyhine döndürmeye dönük yalandan ibarettir. Biz nişasta bazlı şekerin kotasını aşağı çekmek suretiyle şeker pancarından, şeker üretimine ayrıca bir destek verdik. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde üretim devam edecektir. Milletimizin, devletimizin, çiftçimizin yararınadır. Bundan bir zarar olması söz konusu değildir. İki tane fabrika satılmıştır. Tahmini bedellerin çok çok üzerinde satılmıştır. Satış şeffaf yapılmaktadır. Canlı yayında verilmektedir. Herkesin gözü önünde kim en yüksek rakamı verirse onlar bunu almaktadır. Milletin hakkı, hukuku son kuruşuna kadar korunmaktadır. Bundan sonra da aynı şeye devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını özelleştirilmesi milletimizin hayrınadır.”