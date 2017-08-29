(Görüntülü Haber)2-Bakan Çavuşoğlu: Bu çağda utanç verici tablolar görüyoruz, son bulması gerekiyor

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin "Saldırıları ve zulmü şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara, sivillere yönelik saldırı kabul edilemez. Tüm dünyanın, bu konuda duyarlı olması lazım. İlgili tüm kurumların, artık somut adımlar atması gerekiyor. Bu çağda, utanç verici tabloları görüyoruz ve bunların son bulması gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim'le Resmi Konut'ta görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından Türkiye ile Maldivler arasında yapılan anlaşmaları imzalayarak, ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi isteğini dile getiren Çavuşoğlu, "Maldiv'e FETÖ konusunda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu konuyu da birlikte değerlendirdik. FETÖ'nün Maldivler'de bir okulu vardı. Şu anda bir özel şirketin devraldığını görüyoruz. Kendilerine Maarif Vakfı'ndan bahsettim. Vakfın diğer ülkelerde olduğu gibi Maldiv'deki bu okulu da devralabileceğini, eğitim kalitesini daha da yükselteceğini kardeşim Mohamed'e söyledim ve değerlendirecekler" diye konuştu. MALDİVLER DIŞİŞLERİ BAKANI ASİM: TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ Türkiye ile imzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri taçlandıracağını belirten Maldivler Dışişleri Bakanı Asim, "Türkiye ile Birlemiş Milletler platformu ve İslam İş Birliği Örgütü platformlarında çok yakın iş birliğini devam ettiriyoruz. Bu anlamda Maldivler Cumhuriyeti, bu iki örgütte de oynadığı lider rolün ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir ülke. Özellikle de İslam dünyasının sorularının bu platformlara taşınması konusunda Türkiye son derece kilit rol oynayan bir ülke ve liderliğini takdir ediyoruz" dedi. BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ZULMÜ ŞİDDETLE KINIYORUZ, KABUL EDİLEMEZ Myanmar'da, Rakhayn eyaletinin kuzeyinde, 25 Ağustos günü başlayan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Myanmar'daki saldırıları ve zulmü şiddetle kınıyoruz. 25 Ağustos'ta meydana gelen bir saldırıyı kullanarak, Myanmar'daki Müslümanlara, sivillere yönelik saldırı kabul edilemez. Biz daha ilk günden uyarıda bulunmuştuk; fakat burada güvenlik güçleri, sivil insanlara ateş açarak, birçok insanın ölmesine sebep oldu. Buradaki şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Süreci başından beri takip ediyoruz, sadece seyretmiyoruz. Tüm dünyayla temastayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakan'ımız Binali Yıldırım, bizzat süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öngördüğü bazı görüşmeler var. Biz, bu süreçte BM nezdinde Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerle temasa geçtik. Temaslarımız devam ediyor. İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bakanlarıyla temsilcileriyle temasa geçtik. Diğer taraftan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile temasa geçip, daha aktif rol oynamaları gerektiğini hatırlattık. Kendilerine her türlü maddi ve manevi desteği vereceğimizi söyledik" "İLGİLİ TÜM KURUMLARIN SOMUT ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR" Sorunun çözümü için bölge ülkelerine önemli rol düştüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Esas olan artık bu soruna bir köklü çözüm getirmektir. Daha önceki dönemlerde de maalesef Rohingyalılara karşı ciddi saldırılar oldu; ama sorun, sistematik. Sistematik bir şekilde Rohingyalı kardeşlerimiz, baskı ve zulüm altında ve tecrit edilmiş. Yaşadıkları köyler bile adeta bir açık hapishane şeklinde; girmek yasak, çıkmak yasak. Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Bu zulüm ve insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez. Tüm dünyanın bu konuda duyarlı olması lazım. Görüyoruz ki birkaç ülke duyarlılık gösteriyor. İslam dünyasının da duyarlı olması lazım. İİT üyesi 56 ülke var. Bu ülkelerle birlikte hareket edip, tüm dünyanın da desteğini alarak artık çözüm üretmemiz lazım. Özellikle Müslüman ülkelere ve yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Artık bu konuda sessiz kalmayalım. Duyarlılığımızı, hassasiyetimizi gösterelim. Myanmar'a da gerekli uyarları yapalım. Eğer samimilerse destek de olalım. Uluslararası örgütlerin de BM, BM Güvenlik Konseyi, Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili tüm kurumların artık somut adımlar atması gerekiyor ki buradaki kardeşlerimiz böyle zulümler yaşamasın. Bu çağda utanç verici tabloları görüyoruz ve bunların son bulması gerekiyor. Myanmar'a da bu sorunu çözmek istiyorsa elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz; ama Myanmar yönetiminin de bu konuda ciddi adımlar atması gerekiyor"