Bakan Çavuşoğlu, 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu
(Görüntülü Haber)2-Bakan Çavuşoğlu, 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu
Bakan Çavuşoğlu, 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu
09 Ocak 2017 Pazartesi 13:22
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