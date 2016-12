(Görüntülü Haber) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şırnak'ta

ŞIRNAK'ta temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devlet millet kucaklaşması için geldiklerini belirterek, "Onun için buradaki programımızı esnaf ziyareti, ev ziyaretlerine yapmak istedik. Yoğun ve güzel bir gün geçireceğiz. Milletimizle, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız inşallah" dedi. Şırnak'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyeti Şeraffetin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali İhsan Su, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan ve parti yöneticileri karşıladı. Daha sonra Şırnak Valiliği'ne gelen bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindekileri, Şırnak Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan kendisini çiçekle karşılayan Büşra adındaki çocukla kısa bir sohbet etti. Valiliğe geçen Bakan Kaya, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su'dan kentin sorunları hakkında kısa brifing aldı. Şırnak'ın 490 bin nüfusa sahip olduğunu anlatan Vali Su, şöyle konuştu: "Nüfusumuzun yüzde 48'i, 18 yaş ve altıdır. O yüzden gerçekten gençliğe hizmet gerekmektedir. Onun için de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Malumunuz üzere bölgede terör sebebiyle operasyonlar gerçekleştirildi. Ama hepsi de çok olumlu ve güzel bir şekilde geçti. Cizre'de 4 operasyon, silopi'de 2 operasyon, İdil'de 1 ve Şırnak merkez'de 1 opersyon yaptık. Buraların hepsi de teröristlerden temizlendi. Malumunuz bu bölgelerde PKK terör örgütü barikatlar kurmuştu, çukurlar kazmıştı. Bu barikatları, çukurları ve hendeklere patlayıcılar döşemişti. Ama bunların hepsi polisimizin, silahlı kuvvetlerimizin, korucularımızın ortak operasyonu ile temizlendi. Vatandaşlarımız şuan huzur içerisinde, güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bundan sonra yapmaya çalıştığımız buraların imarı ile ilgili çalışmalar. Bu bölgelerde çok önemli çalışmalar devam etmektedir. Gerekse aile ve soysal politikalar bakanlığı bünyesinde gerekse diğer bakanlıklar bünyesinde gerçekten çok ciddi önemli çalışmalar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Şırnak'ta herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey güzel gidiyor." Aile ve Soysal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, devletle, milletin kucaklaşması için buraya geldiklerini belirtirken, şöyle dedi: "Onun için buradaki programımızı esnaf ziyareti, ev ziyaretlerine yapmak istedik. Yoğun ve güzel bir gün geçireceğiz. Milletimizle, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız inşallah. Operasyonlarla birlikte milletle, özellikle 15 Temmuz sonrasında bizi çok duygulandıran, bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımız gerçekten o vatanını seven, bayrağını seven insanların duruşu bizi duygulandırdı. Biz de aynı aşkla, aynı heyecanla daha fazla hizmet için gece-gündüz çalışacağız." Daha sonra basına kapalı devam eden görüşme ardından Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindekiler AK Parti il teşkilatı ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. Bakan Kaya, son olarak Cizre İlçesi'ne geçerek burada temaslarını sürdürecek.