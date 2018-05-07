CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor
(Görüntülü Haber)1-CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, şimdi vaadediyor
07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:32
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