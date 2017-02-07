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(Görüntülü Haber)1-Bahçeli: Başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine 'evet' diyoruz

Haber:Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,()MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifine referandumda da 'evet' diyeceklerini açıklayarak "Niye 'evet' diyormuşuz. Size ne, size mi soracaktık? Biz başkanlığa değil,...

Haber:Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,()MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifine referandumda da 'evet' diyeceklerini açıklayarak "Niye 'evet' diyormuşuz. Size ne, size mi soracaktık? Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli MHP'nin anayasa değişiklik teklifine destek vermesini eleştiren çevrelere sert çıkarak şöyle konuştu: "Niye 'evet' diyormuşuz. Biz de diyoruz ki size ne, size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz? Ne yani izin ve icazeti sizde mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz, bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. Buradan söylüyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için, devlet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz. Evetle Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak. Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde kim yada kimlerin hasmane hesabı varsa önce bizi aşmak bizim bedenlerimiz berhava etmek durumundadır."

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