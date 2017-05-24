Antalya -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya İlçesi'nde belediyenin yaptığı tesislerin toplu açılış töreninde konuştu-1
(Görüntülü Haber)1-Bahçeli, Alanya'da belediyenin yaptığı tesislerin toplu açılış töreninde konuştu
Antalya -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya İlçesi'nde belediyenin yaptığı tesislerin toplu açılış töreninde konuştu-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:00
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