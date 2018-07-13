(Görüntülü) Eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı (3)
13 Temmuz 2018 Cuma 15:59
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