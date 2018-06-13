(Görüntülü) Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'den Muharrem İnce’ye cevap

İSTANBUL, () - Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir süre önce Esenyurtta yaptığı mitingde, Beledeyi Başkanı Ali Murat Alatepe'nin sözlerine atıfta bulunarak "Burada diyor ki birisi 'Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz.' Doğrusu şu... Esenyurt’u kaybedersek cukkayı kaybederiz. Geç onları geç..." sözlerine başkan Alatepe'den yanıt geldi. ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceye cevabı şöyle: “Gücün 6 ay önce göreve gelmiş belediye başkanına mı yetiyor. Senin gücün bana yetmez, Cumhurbaşkanımıza hiç yetmez. Sen O’nun kalibresinde değilsin. Bir ülkenin devlet başkanlığına aday oluyorsun, hatta gösteriliyorsun. Sizi partiden uzaklaştırmak için ortaya atıyorlar. Gelip Esenyurt Meydanı’na çıkıyorsun, koskoca adamsın. Uğraştığın kişi 6 aylık bir belediye başkanı. Gücünüz 6 ay önce başkan olmuş bana mı yetiyor? Vallahi yetmez. Vallahi benle uğraştığınız yerde kalibreniz Cumhurbaşkanımıza hiç yetmez. Muharrem İnce bakacak, bilgileri doğru alacak, bilgileri hep yanlış. Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, yanlış yapıyor,kalibresi yetmez, ben buradayım." “ESENYURT'U KAYBETMEKLE MEKKE Mİ KAYBEDİLİR DİYOR?” Alatepe açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Şimdi sizlerle iki paragraf paylaşmak istiyorum. Yorumu da size bırakacağım. Bu okuyacağım paragrafların yorumu Muharrem İnce'nin boyunu aşan laflar. Zaten sıkıntı duyduğu laflar bunlar. Bunun için de gelip burada, Esenyurt’ta, bizim evimizde haddini aşmış. 1 Nisan'da şöyle bir şey konuştum. Karadenizli hemşerilerimizin şehitleri anma programı etkinliğinde bu konuşmayı yaptım. O günün özüne uygun olarak şunu demişim. ‘Gelin hep birlikte Esenyurtlu olalım. Gelin hep birlikte Türkiyeli olalım. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak hizmet etme şerefine birlikte varalım. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. İşte zorlarına giden kısım bu. Bizim bu teklifleri etmemiz zorlarına gidiyor. Bizim birlikte olmaya ihtiyacımız var. Dünyanın en şanslı insanları Suriyeliler. Niye mi? Çünkü bizim gibi komşuları var. Aldık bağrımıza bastık, aşımızı paylaştık, hanemizi paylaştık. Ama böyle bir şey bizim başımıza gelse gidecek bir yerimiz dahi yok. Bizi kimse kabul etmez. Afrin'de 2 günde bitecek bir operasyonu sırf bir sivilin daha canı yanmasın diye 57 günde tamamladık. Biz biliyoruz ki Afrin'de yapmasaydık bu savaşı, Gaziantep'te yapacaktık, Maraş'ta, Konya'da Ankara'da yapacaktık. Şu toplanan kalabalıkla binecektik araçlarımıza Ankara’yı savunmaya gidecektik. Bugün Mehmetçiğimiz bu olmasın diye, huzur bu ülkeden ayrılmasın diye orada bu savaşı veriyor. Verirken de o huzur sadece burada değil oradaki Kürt’e de, Arap’a da, Türk'e de, Türkmen’e de hatta Hıristiyan’a da huzur gelsin diye veriyor. Bizim kardeşliğimizi tutmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Bunu kaybedersek ne olur. Söylediğim nokta bu. Bunu kaybedersek Esenyurt’u kaybederiz. Bunu kaybedersek İstanbul'u kaybederiz. Kardeşliğimizi kaybedersek Kudüs'ü ve Mekke'yi kaybederiz.’ Benim söylediğim bu. Gelmiş burada Esenyurt'u kaybetmekle Mekke mi kaybedilir diyor? Evet kaybedilir. Benim söylediğimi yalnız yerel anlamda, siyasi anlamda seçim anlamında değil. Biz onu kaybetmeyeceğimizi biliyoruz. Biz sizi 12-0 hükmen yenmişiz zaten. Her seçimde karşımıza çıkmışsınız, boyunuzun ölçüsünü almışsınız, almaya da devam edeceksiniz. Çünkü millet bizim arkamızda, sizin arkanızda olmayan şey bizim arkamızda. Bunu anlamanız gerekiyor. Sayın Muharrem İnce'nin Allah yolunu açık etsin, herhalde bu seçimin sonunda CHP'lilere genel başkan olur. Cumhurbaşkanı olamaz ama o partinin başına, Kılıçdaroğlu’nun başkanı olur diye düşünüyorum." BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANINI DA ELEŞTİRDİ Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun Esenyurt’ta bazı muhtarlara bilgisayar dağıttığını da belirterek şöyle dedi: "Bir belediye başkanı işini gücünü bırakmış, gelip burada muhtarlarımıza bilgisayar dağıtıyor. Bakırköylü parasıyla gelip burada şov yapıyor. Kardeşim senin kalibren de buraya yetmez. Yetmedi, buraya geldin boyunun ölçüsünü aldın gittin. Seçmediler seni gönderdiler, demek ki seninle olmuyor. Demek ki sende bir eksiklik var, Esenyurt'a uymayan bir şey var. Bunu Bakırköylülere havale ediyorum. Bakırköy’ün parasıyla gelip burada hava atmasın. Esenyurt'un parası çok, bütçesi çok geniş. Bakırköy'de yapamayacağınız işleri yaparız, orada aklın durur, dimağın şaşar. Bunu buradan söylüyorum, o da haddini bilsin. Biz burada haddimizle bir seçim geçiriyoruz. Kimseye laf etmiyoruz, edebimizden saygımızdan vazgeçmiyoruz.”