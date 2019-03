(Görüntülü) Esenler’de yüzlerce kadın ‘Nar Projesi’ ile evlerini bereketlendirecek

Esenler Belediyesi’nin ev hanımları için başlattığı ‘Nar Projesi’nin tanıtımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu’nun katılımıyla gerçekleşti.





Esenler Belediyesi ev hanımları ve girişimci kadınlar için başlatılan Nar Projesi’nin tanıtımını Âdem Baştürk Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen projenin tanıtımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Esenler Belediye Başkanı, AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksuve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.





“NAR PROJESİ HEM HANEMİZİ HEM ŞEHRİMİZİ HEM DE ÜLKEMİZİ BEREKETLENDİRECEK”





Tanıtım töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu, “Esenler’de yeni bir bereket kapısını açıyoruz. Bu bereket kapısı hem hanemizi hem şehrimizi hem de ülkemizi bereketlendirecek. Bu bereket kapısı hem gönüllerimizi hem sevgimizi hem de ruhumuzu bereketlendirecek. Günlerdir düşünür dururdum. Esenler’de kadınlarımızın yüzde 76’sı ev hanımı. Öyle bir şey yapmalıyız ki Esenler’de hanımlarımız evde otururken, çocuklarından ayrı kalmadan ev ekonomilerine katkı sağlayabilirler mi? Bu arayış sonrasında nar projesi ortaya çıktı. Dedim ki öyle bir şey yapalım ki biz Esenler’de bu projeye dahil olmak isteyen her kadına sanal ortamda marketler açalım. Biz bu marketlerde evde ürettikleri ürünleri pazarlayalım. Bugün başlangıcını yaptığımız bu projenin Nisan ayı içerisinde büyük showroomlarını açacağız” ifadelerine yer verdi.





“ÇALIŞMAYAN KADIN YOKTUR”





Kadınların her alanda üretim yaptığını vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aileden başlamak üzere toplumsal yaşamımızın her kademesinde siz değerli kadın kardeşlerimizin emeği, alın teri var. Yeri geldiğinde evde yeri geldiğinde çalışma hayatında sizlerin varlığını hissediyoruz. Sizler bu vatan için el emeği göz nuru ile her alanda çalışarak üretmeye devam ediyorsunuz. Çalışmayan kadın yoktur. Kadın her türlü çalışıp üretiyor. Sizler bugün ailem ve ülkem için ben ne yapabilirim sorusuna cevap veriyorsunuz. Heyecanınız ve coşkunuzla ürettiğiniz birbirinden güzel ürünlerle cevabı veriyorsunuz. Nar Projesi de bu anlamda önemli bir proje. Küçük küçük emeklerin birleşip büyük bir faydaya kavuştuğu bir proje olacak inşallah” şeklinde konuştu.





NAR PROJESİ NEDİR?





Esenler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Nar Projesi, Esenlerli ev hanımlarının el emeği ürünlerini satabilecekleri bir e-ticaret sitesi. Ev hanımlarının üreteceği; örgü, oyuncak bebek, çanta, kağıt rölyef gibi el işi ürünler, süs eşyaları ve dekoratif ürünler ile mantı, içli köfte, börek, sarma, baklava gibi yöresel yiyecekleri e- ticaret sitesi üzerinden satışa sunulacak. 300 kadınla başlayan proje sayesinde, kadınların üretimi desteklenecek ve ticaret hayatına kazandırılmaları sağlanacak.