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(Görüntülü) Esenler halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

İSTANBUL, () - ESENLER halkı yaklaşan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için harekete geçti. İlçedeki vatandaşlar Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışta bulanarak desteklerini gösterdi. 24 Haziran...

İSTANBUL, () - ESENLER halkı yaklaşan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için harekete geçti. İlçedeki vatandaşlar Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışta bulanarak desteklerini gösterdi. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kararının alınmasının hemen ardından yoğun bir çalışma içine giren AK Parti Esenler İlçe Teşkilatı, AK Parti Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yardımda bulunmak için bağış kampanyası başlattı. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 66.54 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek veren Esenler, 24 Haziran'da bu oranı daha yukarılara çekmek ve İstanbul'da rekor kırmak için çalışma başlattı. İlçe Teşkilatı başta olmak üzere Esenler'de AK Parti'ye gönül verenler, AK Parti Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın madden ve manen yanında olduğunu göstermek için bağış kampanyasında bulundu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları, İlçe Kadın Kolları, Mahalle Başkanları başta olmak üzere tüm AK Parti’yi destekleyen vatandaşlar Ziraat Bankası Esenler Şubesi’nde toplandı. Yatırdıkları paraların makbuzunu göstererek Erdoğan’a destek veren grup, daha sonra basın açıklaması yaptı.

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