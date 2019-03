(Görüntülü) Erdoğan: Yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor (2)

KÜTAHYA'DA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki mitingin ardından helikopterle Kütahya’ya geçti. Partisinin Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde düzenlenen mitinginde merhum sanatçı Kayahan’ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı çalınırken, Erdoğan da sonuna kadar eşlik etti. Şarkının ardından konuşan Erdoğan, CHP ve Millet İttifakı'nı eleştirerek, muhalefetin 31 Mart yerel seçimlerini basit gösterme çabasında olduğunu belirterek, "Bakmayın siz muhalefetin 31 Mart'ı önemsiz kılmasına. Bakmayın siz onların bu seçimleri basit, sıradan, önemsiz göstermesine. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye yine tarihi bir zaferle, yine kendisine yakışan bir demokrasi şöleniyle bu seçimleri Allah'ın izniyle atlatmak zorunda. Suriye'deki operasyonlarımızı sürdürmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Nasıl ki Cerablus'ta çıktık, nasıl Afrin'de çıktık aynen bundan da öyle çıkmamız lazım. Güneyimizde kurulan o terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgütüne Kandil'i, Sincar'ı bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız" dedi.



SLOGANLAR ÜZERİNE 'SINIRDAYIZ' MESAJI VERDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında kalabalık içerisinde ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganları atılması üzerine, "Ondan hiç şüpheniz olmasın. Her an hazırız, her an hazırız. Şu anda sınırdayız. Ne diyor bir tane çıkmış afedersiniz müptezel? 'Boğaz'ın ötesine geçmeyin'. Alçağa bak alçağa. Bunlara hadlerini bildirmek için bu seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Ezan ve bayrak düşmanlarına da ders vermek için bu seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Milletimize kurulan tuzakları, sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye bir şey yok. Hepimiz sandığa gideceğiz" diye konuştu.



NEVRUZU KUTLADI



21 Mart’ın Nevruz Bayramı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bayramı. Kütahya ile beraber tüm milletimizin, bugün nevruz coşkusunu yüreğinde hisseden coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan nevruzun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah bolluk geliyor. Bereket geliyor. Nevruz dayanışmanın, muhabbetin, yeni başlangıçların da bayramıdır. Nevruz kardeşliğin, sevginin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz toprakla beraber gönüllere düşen cemrelerin bayramıdır. Nevruzun temsil ettiği bu değerlere uygun olarak kutlanması da çok önemlidir. Her kim 21 Mart'ı şiddetin, terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa o nevruza ihanet içindedir. Her kim bu güzel günü kavgayla, provokasyonla sokak terörüne kurban ediyorsa o nevruzun manasını anlamamış demektir. Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmak, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için nevruz gibi, Cumhuriyet gibi ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler sırf kendi ikballeri, kendi menfaatleri, bireysel rant düzenleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepindi durdu. Bunu en çok bölücü terör örgütüyle CHP zihniyeti yaptı. Dirsek temasına girdiler. Nevruz dediler sokakları caddeleri ateşe verdiler. Nevruz dediler, bölücü örgütün paçavralarına sarıldılar. Nevruz dediler, milletin inancına, mukaddesatına hakaret ettiler. Nevruz dediler, daha bıyıkları yeni terlemiş Mehmetçiklerimizi şehit ettiler. Cumhuriyet dediler, senelerce vatandaşı yasaklara mahkum bıraktılar. Laiklik dediler, Atatürk dediler, Gazinin annesinin başındaki örtüyü kızlarımıza çok gördüler. Üniversite kapısında onları ağlattılar. Ağlatmadık dediler, yalan söylemeyin ahlaksızlar. Kendi milletvekiliniz oldu o rektör yardımcısı. O kızlarımızı nasıl ağlattığını adım gibi biliyorum. O ikna odalarında onları başlarından başörtülerini söküp almak suretiyle üniversiteyi birincilikle bitiren kızlarımızın başlarını keplerini, başörtülerini almak suretiyle onlara nasıl zulüm ettiklerini biz biliyoruz. Siz kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Ama o devran şimdi bitti mi? AK Parti ile kapandı mı? Şimdi istediği üniversiteye kızlarımız gidebiliyor mu? Başı açık, örtülü diye bir dert var mı? İşte budur, kardeş kardeşe hep beraber."



'RÜZGAR GÜLÜ OLSA BU KADAR SAĞA, SOLA DÖNMEZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda'daki terör saldırının ardından kullandığı ifadeleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP hem cumhuriyetçiyiz diyor, hem de cumhuriyete saldıran, ülkemizin birliğine kast edenlere, yoldaşlık ediyor. Hem milletin inancına saygılıyız diyorlar hem de ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. Bu ifadeyle Müslümanları töhmet altında bırakıyor. Hem ezanla sorunumuz yok diyorlar, hem de İstiklal Caddesi’nde ezanı ıslıklayanlara kol kanat geriyorlar. CHP hem halkçıyız diyor hem de 15 Temmuz gecesi halka kurşun sıkan FETÖ’cü alçakların avukatlığını üstleniyor. İnanın rüzgar gülü olsa bu kadar sağa, sola dönmez. Emin ol bukalemun olsa bu kadar sık renk değiştirmez. En küçük bir hassasiyeti, omurgası, prensibi, olmayan bir siyasi parti bunu yapmaz. Gazi Mustafa Kemal’in peşinden giden bir parti Kandil’in, Pensilvanya’nın uzantılarını taşeronluk yapmaz. İçinde vatan sevgisinin kırıntısı olan bir parti gidip yurt dışında önüne gelene hatta, Avrupa ve Alman parlamentosunda bölücü örgütün paçavralarını eline alanlarla yan yana resim çektirmez. Kardeşlerim mevcut yönetimi altında CHP’nin ne Cumhuriyetle, ne Gazi ile hiçbir bağı yoktur. CHP’de bugün Kandil’dekilerin hatırı, Gazi’nin hatırından çok daha fazla sayıdadır. Eş başkanların sözü, hem CHP’de hem de ittifak ortaklarında Bay Kemal ve hanımefendiden de daha fazladır" dedi.



'BU ADAM KÜRT DEĞİL, KÜTAHYA’DAN SESLENİYORUM'



Miting alanındaki dev ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin konuşmalarını izlettiren Erdoğan, "Kardeşlerim bu adam Kürt değil ha, bu Kürt kardeşlerimizin üzerinden oy istismar eden bir kişi. Bu adam Kürt değil, Kütahya’dan sesleniyorum, Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir yer yok. Ha sen Kürdistan’ı çok mu seviyorsun? Irak’ın kuzeyinde var defol git oraya, senle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al. Siz bizim ülkemizi bölemeyeceksiniz, Türkiye’yi bölemeyeceksiniz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunlarda bu rabiayı öğrenecekler. HDP’li başkanlar, bu karanlık ittifak için ittifakın başarısı için bay Kemal’den de hanımefendilerden de daha fazla çalışıyor. Bay Kemal ve hanımefendi 1-2 salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken, HDP’li eş başkanlar ittifakın Ankara ve İstanbul adayları için sürekli propaganda yapıyor. Bunlar hem zillet, hem illet. Ankara ve İstanbul’da kazanırsa HDP kazandırdı diyecekler. Adamlardaki cesarete bak ya. Bu ne demek ‘Ey CHP ben seni adam yerine koymuyorum’ demek. Bu demek, Bay Kemal sen ne işe yararsın? Şimdi zaten içlerinde başladı, eş başkanlar postayı koyuyor. Bay Kemal ve hanımefendiye de haddini bildiriyor. Eş başkanının bu tehditleri karşısında ittifakın hiçbir adayında ses çıkmıyor, tepki yükselmiyor. Böyle bir ittifaktan, böyle ortaklıktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler teslim edilir mi? Ne diyor Bay Kemal ‘YPG bize saldırmaz’. Böyle bir sığ zihniyet olur mu? Böyle bir adamın Türkiye’nin beka meselesini anlaması mümkün mü? İşte geçenlerde bu adam Siirt Eruh’a gidiyor. Zaten fazla kitle yok 100-150 kişi toplanmış, ‘Beka sorunu var mı?’ diyor, Eruhlularda ne diyor biliyor musunuz? Var. Şok oluyor, çünkü başka türlüsüne alışmışlar. Var, var temelsiz temelli, var. 31 Mart’ta bunun hesabını soracak size. Kandil’in kapı kullarına seslerini çıkaramayanlar bunların Kandil’deki ağababalarıyla nasıl mücadele edebilir. İslam karşıtlarının ağzıyla konuşanlar İstanbul’u, Kudüs’ü, Gazze’yi, Filistin’i savunabilir mi?’” diye konuştu.



Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının görüntülerini de aynı ekrandan izlettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bir Müslüman İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesini nasıl kullanır ya? CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Hala bu adamın peşinden gidecek misiniz? Yani bu adam istikametini kaybetmiş, zillet için, illet içinde. İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Orada Cuma namazı esnasında benim namaz kılan kardeşlerime bu kurşunları sıkan adam İslam dünyasından aldığı ilhamla mı bunu yapıyor."