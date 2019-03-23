(Görüntülü) Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu -10
23 Mart 2019 Cumartesi 17:47
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