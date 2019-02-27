(Görüntülü) Erdoğan, Trump'ın Kıdemli Danışmanı Kushner'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Jared Kushner, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.