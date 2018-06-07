(Görüntülü) Erdoğan: Süleyman bey şu anda soylu soyadıyla böyle bir adımı atabilir 1

Erdoğan: Süleyman bey şu anda soylu soyadıyla böyle bir adımı atabilir

Hakime TORUN/ ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların "sicil affı" talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Süleyman bey şu anda soylu soyadıyla böyle bir adımı atabilir" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla Beştepe'de düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 2 bin 500 muhtar katıldı.





"ESKİ RAMİ KIŞLASI'NI DA KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"



Erdoğan, "Eski Rami Kışlası'nı da kütüphaneye dönüştürüyoruz. Orası da 7 milyon cilt kitap alacak şekilde olacak inşallah. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmaktır. Ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimiz nezdindeki ibra belgelerimiz, berat belgelerimizdir" dedi.





"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'Nİ SATMAKTAN, BAHSEDENLER HİZMETLERİ, ESERLERİ YERİNDE GÖRSÜNLER"



Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin eleştirilerine de değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler önce gelsinler burada verilen hizmetleri, eserleri yerinde görsünler. Yıkmakla, kapatmakla, hizmet verilmez. Yalan, iftara ile elde edilecek hiçbir başarı olmaz. İçişleri bakanlığımız sizlere bu akşam birer zarf ve form verecek kendi mahalle veya köylerinizle ilgili sıkıntıları forma kaydedeceksiniz içişleri bakanlığımız da ekibiyle bizzat sorunları takip edecek ilgili bakanlıklar vesilesiyle de sorunların çözümüne ulaşacağız. 16 yılda 284 bin dersliği ülkemize kazandırdık. 16 yılda var olan öğretmen kadrosuna, 585 bin öğretmen daha ilave ettik. Bu yıl ilave 20 bin öğretmen ataması daha yapılacak" diye konuştu.





MUHTARLARIN "SİCİL AFFI" TALEBİ: "SÜLEYMAN BEY ŞU ANDA SOYLU SOYADIYLA BÖYLE BİR ADIMI ATABİLİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların "sicil affı" talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönerek "Süleyman bey şu anda soylu soyadıyla böyle bir adımı atabilir" diye talimat verdi.





"MUHALEFETİN ADAYLARI, BELKİ İNTERNETİ KESMEYİ, YAPTIĞIMIZ KONUTLARI YIKMAYI DA DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRLER"



Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Erdoğan, "Muhalefetin adayları, belki interneti kesmeyi, yaptığımız konutları yıkmayı da düşünüyor olabilirler. Karşınıza çıktıklarında kendilerine bir sorun. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul'un suyu yoktu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği vardı. Ümraniye yine CHP'nin belediyesiydi çöplük patladı. 39 vatandaşımız orada öldü. Bundan haberin var mı senin? Geldik çöp dağlarını yok ettik. Hava kirliliğini yok ettik. 180 kilometreden Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su getirdik. O gün bugündür İstanbul'un su sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.





"DİĞER ADAYLAR ŞEHİR HASTANELERİNE KARŞILAR. NEYMİŞ, 'ÇOK BÜYÜK YATIRIMLARMIŞ'"



Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız. 30 büyükşehrimizin tamamına da şehir hastanelerini açacağız. Diğer Adaylar şehir hastanelerine karşılar. Neymiş, 'çok büyük yatırımlarmış.' Kendileri hep küçük düşündükleri için herhalde yatırımlarında öyle olmasını istiyorlar" dedi.





"EN ÖNEMLİSİ DE MUHTARLARIMIZIN ÖRSELENEN İTİBARLARINI YÜKSELTTİK"



Erdoğan, "Bayramlarda emeklilerimize vereceğimiz ikramiyelerle çifte bayram yaşatacağız. Muhtarlarımızın da her konuda taleplerini karşıladık. Silahları aldınız mı? En önemlisi de muhtarlarımızın örselenen itibarlarını yükselttik. Yükselen bir Türkiye istiyorsak sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu işlerin proje, ekip işi olduğunu gençlerimize anlatmalısınız" dedi.