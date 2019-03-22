(Görüntülü) Erdoğan'dan Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak, ''Ben halkıma nasıl 'terörist' diyebilirim? Böyle şey söz konusu olabilir mi? Denizli’de, Aydın’da söylediğimi söylüyor. Yurt Konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk devleti. Gereken hesabı da vereceksin. Senin dirsek temasında olduğun Bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarım aracılığıyla yapılıyor. Teröristle omuz omuza yürüyenlere, yürüsün diyemeyiz'' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte saat 13.00 sıralarında Konya'ya geldi. Erdoğan, havalimanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanı yakınındaki Tahir Büyükkörükçü Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman otobüsten inip, kendisi bekleyenlerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi. Daha sonra partisi tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.



ERDOĞAN, SEÇİM ŞARKISINA EŞLİK ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting alanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı eşlik etti. Erdoğan, kürsüye çıktığında ise seçim şarkısı olan 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı çaldı. Erdoğan da alandakilerle birlikte şarkıya eşlik etti.



KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E YÜKLENDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sabah İslam Birliği Teşkilatı toplantısına katıldığını ve birliğin dönem başkanı olduğunu hatırlatarak, o toplantı sonrası göçmenlerden sorumlu Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ile bir araya gelip, atılacak adımlara yönelik kararlar aldıklarını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki saldırının ardından yaptığı açıklamayı ekranlardan alandakilere izleten Erdoğan, şunları söyledi:



"Senin Avustralya’daki o terörist senatörden ne farkın var? Aynısın. Özellikle CHP’ye gönül verenlere sesleniyorum; böyle bir genel başkana siz daha ne kadar oy vereceksiniz? Her şey açık ve net ortada. 'İslam dünyasından kaynaklı terör' diyor. Bunu Batı'ya anlatamadım. Demek ki sana da anlatamamışız. Şu ifadeye bak. O zaman senin iç dünyanda başka şeyler var. Sen başka bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bu seçimleri de kaybedeceksin. Tek dayanağın var, 'Nasıl olsa bu koltuktan kalkmam.' Zillet ittifakına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki bir daha belini doğrultamasın.’’



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de eleştiren Erdoğan, "Bu biliyorsunuz bir ara Yurt Konseyi diye bir şey çıkardılar. O da onun temsilcisi. '15 Temmuz’dan sonra başbakan olacağım' dedi. Şu an senin iyi günlerin. Tayyip Erdoğan’ın söylemediği sözleri söylemiş gibi söyleyip, fatura kesecek. Asıl fatura sana kesilecek. Bu Yurt Konseyi hikayesiyle, cumhurbaşkanına sen böyle bir iftira atamazsın. Ben halkıma nasıl 'terörist' diyebilirim? Böyle şey söz konusu olabilir mi? Denizli'de, Aydın'da söylediğimi söylüyor. Yurt Konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk devleti. Gereken hesabı da vereceksin. Senin dirsek temasında olduğun Bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarım aracılığıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. Teröristle omuz omuza yürüyenlere, 'Yürüsün' diyemeyiz. 'YPG bize saldırmaz' diyor. Saldırıyor ya sen gözünle görmüyorsun. 31 Mart'ta milletim bunlara gereken dersleri verecek inşallah. Seçimden sonra bir taraftan parlamentoda, bir taraftan yargıyla üzerine üzerine gideceğiz" diye konuştu.



Erdoğan, partisinden ayrılanlar için de "Milletimize tepeden bakan gurur abideleri var ya, ulaşılamaz olan efendilik yapmaya kalkanlar bizimle, AK Parti içinde yer alamaz. Peyder pey tasfiye oldu" dedi.





