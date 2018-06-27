(Görüntülü) Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti (Ek) 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi.
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi.
27 Haziran 2018 Çarşamba 16:56
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi.
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