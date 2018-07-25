(Görüntülü) Erdoğan 'atanmış olan da her an görevden alınabilir' (1)
25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Epilepsi hastası oğlunun kullandığı...
- 2(Görüntülü) Kontrollü güneşlenme...
- 3(Görüntülü) Prof. Dr. Vural'dan...
- 4Prof. Dr. Vural'dan sağlık çalışanlarına...
- 5Kontrollü güneşlenme sedef hastalığını...
- 6Antibiyotik direnci üzerine yapılan çalışmalar...
- 7“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini...
- 8“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini...
- 9(Görüntülü) İZÜ öğrencileri glisemik...
- 10İZÜ öğrencileri glisemik indeksi düşük...
- 1"KKTC'ndeki çok kültürlü eğitim"...
- 2“Üniversite tercihi sosyal yaşam becerileri...
- 3(Görüntülü) MEB Bakanı Selçuk: Bu...
- 4(Görüntülü) MEB Bakanı Selçuk: Bu...
- 5(Görüntülü) MEB Bakanı Selçuk: Bu...
- 6(Görüntülü) İKÜ Yabancı Diller Bölümü...
- 7MEB Bakanı Selçuk: Bu işin basit bir...
- 8İKÜ Yabancı Diller Bölümü akredite...
- 9(Görüntülü) KHAS “Uluslararası Deniz...
- 10KHAS “Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi”...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
7.6B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Kilis'te kaçak kazıda mozaik bulundu
- 2Grant Thorton/Swonk: Ticaret savaşı olmasa...
- 3(Görüntülü) Türk polisinden Suriye’de...
- 4(Görüntülü) Türk polisinden Suriye’de...
- 5MB: İmalat sanayi KKO Temmuz'da yüzde...
- 6MB: İmalat sanayi KKO Temmuz'da yüzde...
- 7(Görüntülü) Bakan Ersoy'dan, Can...
- 8(Görüntülü) Kırıkkale'de tarla...
- 9Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası heyecanı...
- 10(Görüntülü) Üniversite bahçesinde...
- 11Edirne'de yerel gazeteler, Yunanca...
- 12(Görüntülü) Samsun'un kahramanı...
- 13“Espor gençlerin ve aynı zamanda geleceğin...
- 14Sınıra mühimmat yığınağı yapan 4...
- 15DHA YURT BÜLTENİ 7
- 16(Görüntülü) Genelkurmay Başkanı Güler,...
- 17(Görüntülü) Bakan Ersoy'dan, Can...
- 18(Görüntülü) Taksim'de yağmur
- 19(Görüntülü) Gözyaşlarıyla tedaviye...
- 20ATM'nin madeni para kutusunu çaldı
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:38
|05:46
|13:22
|17:19
|20:36
|22:26