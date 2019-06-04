(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da

Uğur AYDIN/TRABZON, () - MİLLET İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'a geldi. İmamoğlu, "Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer" dedi.



Trabzon'da yarın partisinin düzenleyeceği bayramlaşma programına katılarak halka seslenecek olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, özel uçakla kente geldi. İmamoğlu, Trabzon Havalimanı'nda, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile partililer tarafından karşıladı. Halk oyunları ekibinin gösterileri ile karşılanan İmamoğlu için partililer 'Her şey çok güzel olacak' sloganları attı.



'KARADENİZ BENİM BENLİĞİMİN OLUŞTUĞU YERDİR'



Havalimanında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, hemşehrileri ile buluşmaya geldiğini belirterek, "Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum bayramda Trabzon'a. Denk düştü. Seçimin de ortasına denk geldi. Köyümü ziyaret edeceğim. Mezarlıkları ziyaret edeceğim. Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum. Trabzon şehri benim doğduğum şehir. Bu güzel bölge Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanları ile bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemimle buradayım. Karadeniz'i doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. Önce 'Allah'ım beni aileme ve doğduğum topraklara mahcup etme' derim. Duam budur. Elbette ki milletime, yaşadığım şehir güzel İstanbul insanlarına mahcup olmamak. Ama bu sıralamayı hiç unutmam. Ailem ve doğduğum topraklar bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum" dedi. Partililerle bayramlaşan İmamoğlu ve beraberindekiler ardından Akçaabat ilçesine geçti. İmamoğlu, yarın Trabzon, Giresun ve Ordu'da bayramlaşma programlarına katılarak, halka hitap edecek.