(Görüntülü) DSP Lideri Aksakal Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), () Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Antalya'nın İbradı ve Manavgat ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. DSP Antalya İl Başkanı Ahmet Çakmak'la birlikte Manavgat'a gelen Aksakal gazetecilere açıklamalarda bulundu. Parti olarak 31 Mart yerel seçimleri aday belirleme işlemlerini tamamladıklarını ve adaylarını tanıttıklarını söyleyen Aksakal, 31 Mart seçimlerini Türkiye için bir dönüm noktası olduğu iddiasına karşılık biz biraz daha farklı bir görüşü benimsiyoruz. 31 Mart seçimleri Türkiye için yeni bir kilometre taşıdır. 31 Mart seçimleri Türkiye'de öyle görünüyor ki 17 yıldır iktidara muhalefet yapamayan başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalefet partilerinin yeni bir yapıya kavuşmasını sağlayacak, 17 yıldır iktidarda olan ve ülkeyi yöneten AK Parti önemli bir güç kaybıyla, önemli bir bölünme sürecini yaşayabilir. Türkiye'de kartlar yeniden karılacaktır. DSP, AKP iktidarına devrettiği devleti 2023 seçimlerinde mutlaka geri alacaktır dedi. DSP'nin parlamenter rejimi benimsediğini belirten Önder Aksakal, DSP ittifak çalışmalarına ve ittifak projelerine başından beri karşı koydu. Bizim Atatürk'ten öğrendiğimiz ve Türkiye'ye en yakışan rejim olarak demokratik parlamenter rejimi yeniden ihdas edeceğimize, yeniden gerçekleştireceğimize yönelik projelerimiz ve programımız var diye konuştu. 'VARSA BİR BİLDİĞİN ÇIKAR BELGESİNİ KOY ORTAYA' Önder Aksakal, bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan vekili Özgür Özel'in partisine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, şöyle dedi Önder Aksakal'ın sarayın önünde yattığını iddia etmek bir siyasetçinin söyleyeceği laf değil. Bunlar ayıp şeyler. Diyor ki, 'Efendim bunlar seçimlere sokulmuyordu, bunları AK Parti finanse ediyor' demeye getiriyor. Doğrudan söylemiyor ama aklınca ima ediyor. Varsa bir bildiğin çıkar belgesini koy ortaya, insanlara iftira etmenin alemi var mı DSP 33 senedir siyaset sahnesinde, sen kendini sosyal demokrat parti olarak sayıyorsun, siyaset yapıyorsun, devletten para alarak yapıyorsun. DSP 5 kuruş para almıyor devletten. Hedefimiz aynı, bu iktidarın gitmesi. 'BEN BİLDİM BİLELİ ATATÜRK'Ü PAZARLIYORLAR' DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Buradaki iyi niyetli arkadaşım benim seçmenim, vatandaşım, 'Aman, Atatürk kurmuş bu partiyi bir halel gelmesin.' Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide. Atatürk'e 'kefere' diyen bu partide; vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan ve özerklik isteyen, ayrışma isteyen kesim bu partide; dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler bu partide ve Atatürk'ün kurduğu partinin eliyle meclise taşınmışlar. Kendi seçmenleri bu gidişe itiraz ediyor. 'Bu doğru değil' diyorlar, bakıyorlar ki çözüm yok, adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan neden rahatsız oluyorsun. ANKARA'DA 2 ÜLKÜCÜ, 1 SOLCU ADAY Ankara'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın çıkardığı büyükşehir belediye başkan adaylarının ikisinin de ülkücü olduğunu söyleyen Aksakal, Ankara'da aday çıkarıyorsunuz, Cumhur İttifakı denilen yapı bir ülkücüyü çıkarıyor, kendisine Atatürkçü, solcu, devrimci diyen parti başka ülkücüyü çıkarıyor. Demokratik Sol Parti solcu bir aday çıkardığında 'Vay oyları bölüyor.' Böyle saçma bir şey olur mu Siz solda bulunan seçmene zulüm ediyorsunuz. Bu zulümdür. Ben de o zulmün önüne geçiyorum. Bir sol parti olarak hatta seçimlere katılan tek sol parti olarak aday gösteriyorum dedi.