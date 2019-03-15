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(Görüntülü) DP'ye geçen başkan AK Parti'yi destekleyeceğini açıkladı

ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde, 2 dönemdir AK Parti’den Belediye Başkanlığı görevini yürüten, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti’den aday olan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti’nin...

ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde, 2 dönemdir AK Parti’den Belediye Başkanlığı görevini yürüten, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti’den aday olan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti’nin Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceğini söyledi.  Seçilmesi durumunda tekrar AK Parti’ye geçeceğini belirten Özyavuz, "Cumhurbaşkanımızın söylediği tren olayı bizler için değildir. Trenden inip, başka kulvardaki arkadaşlar için söylemiştir" dedi.

DP'den Harran belediye başkan adayı olan, mevcut belediye başkanı Mehmet Özyavuz, düzenlediği basın toplantısında AK Parti’nin Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceğini açıkladı.  Özyavuz basın toplantısında, "Arkadaşların yoğun talebi üzerine Demokrat Parti'den aday olmaya arkadaşlarımızla birlikte karar aldık. Bizim çizgimiz belli, 12 Eylül sonrası ben ve arkadaşlarımın çizgisi belli, bayrağına, vatanına bağlı DP’den girdik. Ülkenin birlik ve beraberliği, bayrağı bizim için çok önemlidir. Onun için bu kararı aldık" diye konuştu.

'YABANCI PARTİ DEĞİL, YUVAMIZ'

31 Mart seçimlerinden yeniden belediye başkanı seçilmesi durumunda AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorulan Özyavuz, "Yabancı bir parti değil, yuvamız. Biz hep nerede olursak olalım, vatanına, bayrağına, başkanımıza bağlıyız" dedi. Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’nın 8 Mart'ta Şanlıurfa’da düzenlediği mitingde söylediği "Menfaatleri neredeyse oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler" sözlerinin hatırlatılması üzerine de, "Cumhurbaşkanımızın söylediği tren olayı bizler için değildir. Trenden inip başka kulvardaki arkadaşlar için söylemiştir. Bizler için hiçbir alakası yok. Biz nerede olursak olalım vatanına, bayrağına, Cumhurbaşkanı'na bağlı insanız, bu açık ve nettir" diye konuştu.

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