(Görüntülü) Develeriyle dolaşıp, Erdoğan'a destek istiyor

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Zülkif Arpacık (55), Türk bayrağı ile AK Parti posterlerini astığı iki deveyle tur atıp, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy istiyor. Zülkif Arpacık, kendi isteğiyle iki devesine Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ve AK Parti flamaları astı. İlçede tur atan Arpacık, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesini istiyor. Arpacık’a ve develerine vatandaşlar da slogan ve alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, işyerlerinin önüne çıkarak cep telefonu ile develerle fotoğraf çektirdi. 20 yıldır deve besiciliği yaptığını belirten Zülkif Arpacık, "Recep Tayyip Erdoğan’ın hastasıyım, her seçimde rüyamda görüyorum. Allah, onun yardımcısı olsun. Deve besliyorum ve develerimle Cumhurbaşkanı’na destek için tur atıyorum, onu çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, beni aramasını istiyorum" dedi. Arpacık, seçim günü olan Pazar gününe kadar develeriyle ilçede gezip destek istemeye devam edeceğini ifade etti.