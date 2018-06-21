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(Görüntülü) Destici: Türk hukuk sistemi Demirtaş'ı yargılamayıp, madalya mı takacaktı?

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevinde olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin, "Ülkeyi bölmekten bahseden, PKK yandaşlarını sokağa döken Demirtaş'ı Türk hukuk sistemi yargılamayıp,...

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevinde olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin, "Ülkeyi bölmekten bahseden, PKK yandaşlarını sokağa döken Demirtaş'ı Türk hukuk sistemi yargılamayıp, madalya mı takacaktı?" dedi.


 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ulus'taki AK Parti seçim çadırını ziyaret etti ve başarılar diledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, cezaevinde olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin şunları söyledi:

"Daha sağda gözükenler ve proje ittifakının ortakları olanlar da onun için, yani HDP'nin sözde cumhurbaşkanı adayı için özgürlük, serbest bırakılsın demektedirler. Peki Demirtaş niye içerdedir? Bakın üç tane örnek vereceğim. Birincisi, Doğubeyazıt'daki mitingde, 'Burası özgür Kürdistan olacak, biz burada yaşayacağız ve bunu göreceğiz' demiştir. Böyle bir hainlik yapmıştır. İkincisi, Abdullah Öcalan'ı kastederek 'Başkan Apo özgür olacak ve kuracağımız Türkiye'yi bölüp parçalayacaksınız. Kuracağımız özgür PKK devletinin başına geçecek' demiştir. Üçüncüsü belki de en önemlisi, 6-7 Ekim olaylarında PKK yandaşlarını sokağa davet etmiş ve onlarca Kürt kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Elbette ki bunun cezasını ödeyecektir. Bunu yapan adamı, bunları yapan adamı Türk hukuk sistemi yargılamayacak da madalya mı takacaktı? Sayın İnce, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu bunlara madalya mı takacaktı?" 

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