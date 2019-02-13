(Görüntülü) Destici: Görüşmelerin olumlu sonuçlanması için bütün fedakarlığı yaptık

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimde iş birliği konusunda, dün AK Parti'li yöneticilerle görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Destici, "Biz halis bir niyetle bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması noktasında üzerimize düşen bütün fedakarlığı bugüne kadar yaptık. Bundan sonrada ülkemizi, milletimizi, temsil ettiğimiz camiayı önceleyerek, yine yapmaya devam edeceğiz" dedi. BBP lideri Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye gündeminin tamamen yerel seçimlere odaklandığını kaydeden Destici, "Terörle mücadeleyi asla aklımızdan çıkarmamamız lazım. Burada atılacak adımları geri bırakmamamız ve geciktirmememiz lazım. Ne pahasına olursa olsun, bugün hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa gereksin, ödeyelim ve artık bunu bitirelim, gündemimizden çıkaralım. Fırat'ın doğusuna yapılan harekat geciktirilmemelidir. Esas proje, Irak'ın kuzey noktası Sincar bölgesi ile ilgilidir. Orada bütün hedef, PKK- PYD- YPG unsurlarının bileşimiyle yeni bir özerk bölge ve daha sonra devletçik oluşturma peşindedir" diye konuştu. 'ÜRETİCİDEN KAÇA ALINDIĞINI NET BİLDİRMEK GEREKİYOR' Sebze ve meyvede yüksek fiyatları önlemek adına tanzim satış noktalarının kurulduğunu hatırlatan Genel Başkan Destici, bu konuyu ilk dile getiren partinin, BBP olduğunu savundu. Uygulamanın önce üreticiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi: "Üretici, ürettiğinin hakkını alacak. Hak ettiği fiyattan, ondan alacağız ve daha sonra üzerine hiçbir maliyet koymadan, 1 liradan aldıysak 1 liradan vatandaşa ulaştıracağız. Bizim teklifimiz bu. Tanzim satış noktalarında satılan ürünlerin kaça alınıp, kaça satıldığı noktasında da birtakım spekülasyonlar ortaya atılmaya başladı. Bunların da ciddi şekilde araştırılması lazım. Üreticiden kaça alındığını net bir şekilde bildirmek gerekiyor. Üretici ucuz sattığını söylüyor. Tüketici de yüksek fiyatla aldığını söylüyor. Bu aradaki dedikodu neyse ortaya çıkması lazım. Vatandaşımızın bütün bunlardan emin olması lazım." 'İTTİFAK MİLLİ- YERLİ UNSURLAR TARAFINDAN OLUŞTURULDU' 'Cumhur ittifakı'nın ruhuna bağlı olduklarını kaydeden BBP lideri Destici, "'Cumhur ittifakı' devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek, milli ve yerli unsurlar tarafından oluşturulmuş bir ittifaktır. Yerel seçimlerdeki iş birliği konusu da daha özel bir konudur. Bu hususla ilgili arkadaşlarımız geçtiğimiz aylar içerisinde birkaç sefer AK Parti'li yöneticiler ile bir araya gelip, görüşmeler yaptılar. Dün de iki tarafın arzusu üzerine yerel seçimlerde iş birliği hususunda AK Parti'li yöneticiler ile arkadaşlarımız bir görüşme daha gerçekleştirdiler. Görüşme sonrası durumu değerlendirmek üzere başkanlık divanımızı toplantıya çağırarak, bir çalışmak gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonucunu kendilerine ilettik. Biz halis bir niyetle bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması noktasında üzerimize düşen bütün fedakarlığı bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da ülkemizi, milletimizi, temsil ettiğimiz camiayı önceleyerek, yine yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hayırlı sonuçlanır, diye ümit ediyorum" diye konuştu.