(Görüntülü) Destici ailesinde sınav heyecanı

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi sınav heyecanı yaşadı. Mustafa Destici'nin oğlu da Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrenciler arasındaydı. Destici, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.





Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü ve bu yıl ilk kez yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin oğlu da Ankara Toygar Börekçi Ortaokulu'nda girdi. Mustafa Destici, yoğun seçim temposuna rağmen oğlunu sınav gününde yalnız bırakmadı. Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen BBP Lideri Destici, ailesinin ve çocuklarının her zaman yanında olduğunun altını çizdi. Sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Destici şöyle konuştu: "Aileme çocuklarıma yakınlarıma sevdiklerime mümkün olduğu kadar zaman ayırmaya gayret ediyorum. Siyasetçi olarak, kendi ailemizden, çocuklarımızdan çok, zamanımızı milletimize, vatandaşlarımıza, halkımıza ayırıyoruz. Çünkü hizmet için yola çıkmışız ve önceliğimiz ülkemize, milletimize, devletimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek. Türkiye'de eğitimin meseleleri var bu meselelerin bir kısmı çözülmüş olsa da henüz tamamının çözülmüş olduğunu ifade edemeyiz. İnşallah bu seçimlerden sonra mecliste temsil imkânı bulduğumuzda önceliklerimizin başında eğitim gelecek. Eğitim ile ilgili de partimizin ciddi hazırlıkları var. Bunu da hem kamuoyuyla hem de milletimiz ile paylaşacağız. Bunun ötesinde de meclise bu konu ile ilgili, yani bize göre yapılması gerekenleri de orada gündeme getireceğiz. Önceliği alacağız ve inşallah buna da ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ben eğitimin avantajlarını da dezavantajlarını da biliyorum. Eğitimin her kademesinde görev yaptım. Yani öğretmenlik olsun, akademisyenlik olsun, az da olsa yazarlık olsun bunların hepsinde emeğimiz var. Hepsinde görevlerde bulundum. Bunların hepsi ile meşgul oldum. Dolayısıyla eğitim ile ilgili meselelere vakıfız. Allah'ın izniyle bu konudaki görüşlerimizi düşüncelerimizi paylaşacağız. Tabii burada sınavlar çocukları seçmek için yapılıyor ama tabii bu sınav sistemlerinin de kademeli olarak kaldırılması lazım. Çocuklarımızın sınav stresinden kurtulması lazım. Tabii bütün bunlar da imkân meselesi. İnşallah ülkemiz sonraki süreçte bu imkânlara kavuşabilecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunların artık tamamen yerli yerine oturtulması lazım ve bir süreklilik arz etmesi lazım ki çocuklarımız hem bu sınav stresini daha az yaşasınlar, hem de çocuk hangi şekilde sınava gireceğini, hangi okula gireceğini yıllar öncesinden bilip buna göre hazırlanması lazım. Dediğim gibi bu sınavların artık kademeli olarak kaldırılması lazım ve çocuklarımızın kendi yeteneklerine göre kendi zekâ seviyelerine göre bilgi birikimlerine göre istedikleri okullara yerleştirilebilmesi lazım."



Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Destici, ailelere, çocuklarına karşı daha anlayışlı olmaları için tavsiyelerde bulundu. Destici, "Her noktada olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitliği şart. Öncelikli olarak tabii ki okullaşma oranı, donatım, öğretmen sayısının artması, sınıflardaki derslik sayısının artması, okullarımızda okuyan öğrencilerimizin sınıflardaki sayının azalması. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Benim oğlum da burada sınava giriyor, liselere yerleştirme sınavına giriyor. Tabii öncelikle ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hepsinin gönlüne göre, kalbine göre versin diyorum. Öğrencilerimize artık söylenecek bir şey kalmadı, çünkü artık sınava girdiler. İnşallah dikkatli olacaklardır, sakin olacaklardır ve soruları dikkatli ve güzelce okuyup, üzerinde durarak cevaplayacaklarını umuyorum. Acele etmemek lazım. Sınavın sonuna kadar mutlaka beklemek lazım. Önce en iyi bildiği dersten başlaması lazım bana göre, en iyi bildiği sorulardan başlaması lazım. Onları süratle yapıp daha sonra geri dönüp zorlanacağı sorulara ya da uzun zaman ayıracağı sorulara geri dönmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben bir kere daha öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimize de inşallah çocukları için hayırlısı ne ise o olur diyorum" diye konuştu.