(Görüntülü) Denizli'de milletvekilleri mazbatalarını aldı

DENİZLİ'de 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti'den CHP'den ve İYİ Parti'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldırım, Nilgün Ök, Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar ve Yasin Öztürk, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle peş peşe mazbatalarını aldı. AK Parti'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Adliye Sarayı'nda İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatalarını Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş ile kurul üyeleri Halil Ortaköy ve Kamil Bağbozan'dan aldı. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısıyken istifa edip, AK Parti'den ilk kez milletvekili seçilen Ahmet Yıldız, milletvekilliğini hak etmeye çalışacağını belirterek, "Türkiye çok partili seçimler yapıyor. Ülkemle gurur duydum, bu olgunluk ve seçime katlımdan dolayı. Önemli olan seçimden sonra ne yapacağımızdır. Ülkemizin bize verdiklerini, misliyle geri vermeye çalışacağız" dedi. 'DENİZLİ'YE BÜYÜK VE GÜÇLÜ YATIRIMLAR' İkinci kez AK Parti'den milletvekili seçilen Şahin Tin de Türkiye'de yeni bir dönemin başladığına dikkati çekip, "Artık Türkiye'de yeni bir yönetim sistemi var. Başbakanlık sistemi bitti, kapandı ve Cumhurbaşkanlığı, Başkanlık sistemiyle yönetileceğimiz sisteme adım attık. Her iki dönemde de görev yaptığım için gururluyum, onurluyum. Denizli'mize büyük ve güçlü yatırımları getireceğimize inanıyorum" diye konuştu. Tekrar AK Parti'den milletvekili seçilen Cahit Özkan da Türkiye'nin demokrasi bayramı olan seçim sürecini tamamladığını belirterek, "Seçim boyunca bütün siyasi partiler diyeceklerini dediler. Milletimiz gelecekle ilgili umut vadeden, yapılan hizmetleri takdir ederek AK Parti'yi zaferle taçlandırdı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ilk turda seçti" dedi. 'ÜLKEMİZ VE DENİZLİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM' Daha önce iş kadınıyken ilk kez AK Parti'den milletvekili seçilen Nilgün Ök ise bundan sonra yeni bir Türkiye'nin başladığını ifade ederek, "Çok daha hızla gelişen, ekonomisiyle dünyada ve Avrupa'da güçlü Türkiye için adım attık. Bu seçim sonuçları ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Ülkemiz ve Deniz'limiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER CHP'den milletvekili seçilen Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar da, İl Seçim Kurulu'nda mazbatalarını alarak tebrikleri kabul etti. Karaca, halkın huzur ve adaleti için çalışacaklarını belirterek, "Artık bu saatten sonra Denizli'nin milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte tüm yurttaşlarımızın sorunlarının mücadelesi için parlamentoda görev alacağız. Bu mazbatada alanda çalışanların, mücadele eden tüm yurttaşlarımızın emeği var" dedi. CHP'den ikinci kez milletvekili seçilen Kazım Arslan da seçim döneminde hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirtip, "Denizli'den beklediğimizin altında da olsa üçüncü milletvekilimizi çıkarma başarısını gösterdik. Denizlimiz için ülkemiz için ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi. İş adamıyken İlk kez CHP'den milletvekili seçilen Haşim Teoman Sancar da Denizlili seçmenlerin kendilerine çok önemli bir görevi verdiğini ifade ederek, "Bu görevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 1 milyonluk Denizli'mizin huzur ve mutluluğu için 24 saat çalışmak ve çabalamak için heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı. İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK'TEN ELEŞTİRİ İYİ Parti'den Denizli milletvekili seçilen Yasin Öztürk, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş'tan aldı. Öztürk, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Meclis'te Denizli'mizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğim. Buradaki devlet görevlilerine de ayrı bir tavsiyem olacak. Sonuçta seçim dönemlerinde dolaşmayı çok seviyor kendileri, bundan sonrada yakında yerel seçim olacağı belli. Ya gitsinler AK Parti'ye üye olup öyle dolaşsınlar ya da artık biz de milletvekiliyiz, biz çağırınca bizimle de gezsinler. Özellikle en büyük mülki amirimiz, Milli Eğitim Müdürümüz ve özellikle Müftü Bey. Dolayısıyla kendilerine böyle bir tavsiyede bulunmanın faydalı olacağını düşündüm. Denizli'mizin gerek lokal gerek genel sorunlarını tamamını takip edeceğim. Bunları kamuoyu ile paylaşacağım, Meclis'te gündeme getireceğim" diye konuştu.