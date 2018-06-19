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(Görüntülü) Demirtaş'ın bestesini kızları ve eşi çaldı söyledi, telefonda da kendisine dinletti

HDP'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazıp bestelediği, 'Korkma' adlı şarkısını, kızları Delal ve Dılda ile eşi Başak Demirtaş gitar, keman ve bağlama eşliğinde çalıp söyledi....

HDP'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazıp bestelediği, 'Korkma' adlı şarkısını, kızları Delal ve Dılda ile eşi Başak Demirtaş gitar, keman ve bağlama eşliğinde çalıp söyledi. Başak Demirtaş ve kızları, şarkıyı, telefondan Selahattin Demirtaş'a dinletti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bir süre önce yazıp bestelediği, 'Korkma' adlı şarkısını, bu kez eşi Başak Demirtaş ile kızları Delal ve Dılda çalıp söyleyerek klip hazırladı. Diyarbakır'daki evlerinde hazırlanan klipte, Selahattin Demirtaş'ın kızı Delal keman, küçük kızı Dılda gitar çalarken, müzik öğretmenleri de bağlamayla eşlik etti.

Başak Demirtaş, bu sırada telefon ile cezaevinden arayan eşi Selahattin Demirtaş'a da şarkıyı dinletti. Şarkının bitiminde Selahattin Demirtaş, "Kayıttan mı çaldınız?" diye sorunca, eşi, "Hayır, Delal ve Dılda keman ve gitar ile çaldı" diye yanıt verdi.

Başak Demirtaş, klibi sosyal medya hesabından, "Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, 'biz söyleyelim' dedik. Sizce nasıl oldu?" mesajı ile paylaştı.
 

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