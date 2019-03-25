Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

(Görüntülü) Datçalı kadınlar, adaylardan taahhüt istiyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açtı. Datça Kadın Platformu üyesi kadınlar, Belediye Binası...

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açtı. Datça Kadın Platformu üyesi kadınlar, Belediye Binası önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı Platform adına Gülhan Keleş tarafından yapılan açıklamada cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, din, dil üzerinden yapılan her türlü ayırımcılığa karşı politikaların geliştirilmesi istendi. Kadınların istihdamına yönelik projelerin üretilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, her mahalleye kreş açılması, kadın kooperatiflerinin kurulması ve desteklenmesi talep edildi. Basın açıklamasına katılan Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Vatan Partisi Datça Belediye Başkan adayı Ayfer Özarslan, İYİ Parti Datça Belediye Başkan adayı Levent Arslan, bazı belediye meclisi ve muhtar adayları da taahhütnameyi imzalayarak kadınlara destek verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328