(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Temmuz () – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zambiya ziyareti kapsamında, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’na ziyarette bulundu.



Zambiya başkenti Lusaka’da bulunan Kenneth Kaunde Havalimanı’nda resmi törenle karşılanmasının ardından Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve heyetiyle gerçekleştireceği ikili ve heyetlerarası ticari görüşmelerin öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret etti.



Görüşmelerin ardından iki lider yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak. Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu’nun Taj Pamodzi Otel’de adına düzenleyeceği resmi yemeğe katılacak olan Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde’ye nezaket ziyaretinde bulunacak.