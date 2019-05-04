İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sırasıyla Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ı kabul etti. Vahdettin Köşkün'deki kabuller akşam yemeği öncesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderleriyle görüştü
İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sırasıyla Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim...
04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:41
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