(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)
21 Şubat 2019 Perşembe 21:08
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