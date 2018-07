(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Pretorya Büyükelçiliği açılışına katıldı 

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Temmuz () – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Pretorya Büyükelçiliği açılışına katıldı.



Büyükelçiliğin açılışında düzenlenen törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi:



“Buradaki vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği Türkiye Cumhuriyeti’ne layık konumuyla fiziki koşullarıyla daha iyi hizmet sunmamıza imkan verecek bu binayı resmen hizmete açıyoruz. Ülkemizin bu gününe gelip bizi onurlandıran herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu bina ayrıca ülkemizin güney afrika cumhuriyetiyle ilişkilerine verdiği kıymetin bir nişanesi olarak bakıyorum.



“Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmete gayret sarf ediyoruz.Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz. Bu benim Güney Afrika’ya üçücnü ziyaretim. Bölgesel işbirliğinin üstünde duracağız, terör konularına da değineceğiz.”



Erdoğan ile birlikte Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya Binası’nın açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:



“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023, 2053 ve 2071 hedef ve vizyonlarına bakanlığımızı ve dış politikamızı hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 2023’te biz de bakanlığımızın 500’üncü yılını kutlayacağız.



“Dış politikamızı hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Elbette köklü bir kuruluşuz ama büyük hedeflere ulaşmak için yerli ve milli anlayışla ülkemizi uluslararası alanda hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bizim de 2023 hedeflerimizi var, bu hedeflere ulaşmak için girişimci ve insani bir dış politika benimsedik. Esasen bu milletimizin girşimci ruhunu ve aynı zamanda insani ve vicdani hasretini yansıtıyor. Bu hedeflere ulaşmak için elbette dünyanın her yerinde aktif bir dış politika izlememiz gerekiyor.



“Ülkelerle ilişkilerimizi üst seviyeye çıkarma, ticaretimizi kültürel ekonomik işbirliğimizi arttırma, aynı şekilde uluslararası platformda ve örgütlerde aktif görev alma ve üstlendiğimiz görevleri hakkıyla yerine getirmek içn dünyanın her yerinde de var olmamız gerekiyordu. Bu neden dünyanın her kıtasında 241 misyonumuz var ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. İçinde bulunduğumuz afrikada 16 sene önce 12 büyükelçilik vardı, şu anda 41 adet var ve yakın bir zamanda bu sayıyı 50’ye ulaştıracağız.”





Görüntü dökümü:



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Pretoria Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen açılış töreninde.