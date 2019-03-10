(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (2)

ERDOĞAN, MERSİN'DA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan sonra gittiği Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. buradaki konuşmasında Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığını belirten Erdoğan, "Bayrağımızı yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde Kadınlar Günü için bir araya gelen güruhun ezana ıslıklarla yatığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi ezan ve cami konusunda bu tür hoyratlıklarla doludur, ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Ezana yapılan saygısızlık, bu seçimlerin ülkemiz için nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. 31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanlar, asıl niyetlerini bu tür görüntülerle ortaya seriyor" dedi.



'EZANA SAYGISI OLMAYANIN BAYRAĞA SAYGISI OLMAZ'



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Parlamentosu'nda YPG flaması gösteren kadınla fotoğraf çektirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bay Kemal, Avrupa'da yaptığı ziyarette Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana resim sergiliyor. Ne diyor bu eş başkan? 'Kürdistan'da oylar filanca partiye ama, batıda AK Parti ve MHP'ye yok. Mersin ne diyor? İnşallah Mersin'de de inanıyorum ki sizler, sözde İYİ Parti'ye ve HDP'ye de oy yok. Bunların tek ittifakı ne biliyor musunuz? Ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa, bunlar hiç İstiklal Marşımızı da okumamışlar. Zaten HDP İstiklal Marşımızı okumuyor. Bayrağımızı bile yeni yeni asmaya başladılar. Ne diyor İstiklal Marşı'nda. Bay Kemal oku, öğren. Bunu Bay Kemal bilmez. Bilse bunlarla ortaklık yapmaz. Ezanımızı yuhalayanlar, Cuma salası ile dalga geçenler, bu ülkenin hiçbir değerinden nasibini almamış olanlardır. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bayrağa saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında 15 Temmuz'da darbecileri alkışladığı gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, hiçbir değere sahip çıkmazlar. Bunlar bu vatana bağlı değiller. Merhum Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini de hiç okumamışlar" diye konuştu.



'EZAN VE BAYRAK DÜŞMANLARIYLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'



Terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızı ile süreceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz bu bayrağın altında doğduk, inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte ister PKK, ister FETÖ, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bunları biz Cudi Dağları'nda inlerine gömdük mü? Tendürek'de, Gabar'da, Kandil'de inlerine gömdük mü? Gömmeye devam ediyoruz. Bu milletin huzuru için ne gerekiyorsa Mehmet'imizle, polisimizle hep birlikte yapıyoruz, yapacağız. Bu ülkede ezan, bayrak, devlet, vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısındayız. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın ve evlatlarımızın yüzüne bakamayız. Ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. 31 Mart'ta milletimiz hak ettikleri dersi verecektir."



