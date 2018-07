(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak, "Bedelli askerlik talebi kanununu da bu hafta Meclisten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da bitirmiş olacağız. Yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini yeni ve daha köklü bir anlayış ile ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de TSK'nın insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısında konuştu. Yunanistan'daki yangına değinen Erdoğan, "Yangını üzüntüyle öğrendik. İhtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğumuzu Yunan makamlarına ilettik. Ülkem ve milletim adına tüm Yunan halkına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyoruz" dedi. "KISA VADELİ PROGRAMIMIZI HEMEN UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ" Erdoğan, "Kısa vadeli programımızı hemen uygulamaya geçireceğiz. OHAL'i kaldırmış olmamız bu çerçevede attığımız önemli bir adımdır. Söz verdik sözümüzü yerine getirdik. Ne aldanan ne aldatan olacağız dedik. Bu gerçeği bir kez daha uygulamaya geçirmiş olduk. Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler inşallah Meclisimiz tatile girmeden hayata geçecek" ifadelerini kullandı. Gerçek dostlarımız bu mücadelemizde yanımızda olanlardır. Türkiye'ye yönelik böylesine açık ve büyük bir tehdide rağmen teröristlerin yanında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu. "HİTLERİN RUHU İSRAİL'İN BAZI YÖNETİCİLERİ ARASINDA YENİDEN HORTLAMIŞTIR" Filistin'e ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Kuşkusuz bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. İsrail'in Kudüs ve Gazze başta olmak üzere Filistin coğrafyasında gerçekleştirdiği saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçudur. Suçları olmayan sivil Filistinlilerin üzerine tankı topu, füzesi, keskin nişancısı ile giden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Ortada bir savaş yoktur. ortada sadece İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik saldırıları ve uyguladığı insanlık dışı vahşet vardır. İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu bu ülkenin gerçek niyetini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Gasp ettiği toprakları yerleşim yeri adı ile masumlaştırmaya çalışan İsrail, bu kanun ile yaptığı hırsızlığa kendince bir kılıf icat etmiştir. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitlerin ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. İsrail Cumhurbaşkanının da isabetle ifade ettiği gibi bu, dünya Yahudilerine bir anavatan sunmaktan ziyade tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır. Bu durumda İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağı kendi dini defansları gereği bölgeyi ve tüm dünyayı kana, ateşe, acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Türkiye olarak bu uygulamalara karşı çıkmayı ve Filistinlilerin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."