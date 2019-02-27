(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderlerini kabul etti (2)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.
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