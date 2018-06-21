Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kandil'e Hava Harekatı) 35 önemli ismi orada bitirdik Kahramanmaraş () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, Kandil Harekatı ile ilgili, "Kandil’i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımımızı atarız. Afrin’de işi bitirdi, Cerablus’ta işi bitirdik. Şimdi Menbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var." dedi
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kandil'e Hava Harekatı) 35 önemli ismi orada bitirdik Kahramanmaraş () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, Kandil Harekatı ile ilgili, "Kandil’i 20 uçakla...
21 Haziran 2018 Perşembe 16:18
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